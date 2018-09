L’invasione che non c’è

ilfoglio

(Di venerdì 7 settembre 2018) Luca Ricolfi è uno spirito libero, di quella libertà che non s’imbriglia, non si addomestica, non si tiene. Forse per questo ascoltarlo è una boccata d’ossigeno. Professore, stando ai numeri degli sbarchi, l’“emergenza” immigrazione è alle nostre spalle. “Se si riferisce alla presunta ‘invasione’ vi