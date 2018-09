L' industriale Francesco

huffingtonpost

(Di venerdì 7 settembre 2018) "L'attuale centralità dell'attività finanziaria rispetto all'economia reale non è casuale: dietro a ciò c'è la scelta di qualcuno che pensa, sbagliando, che i soldi si fanno con i soldi". Ma, secondo Papanon è questo il modo corretto per arricchirsi. In un'intervista esclusiva - che, scherzosamente, definisce "una piccola enciclica" - a Il Sole 24 Ore spiega perché:I soldi, quelli veri, si fanno con il lavoro. È il lavoro che conferisce la dignità all'uomo, non il denaro. Una sana economia non è mai slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre anche un fatto etico.Nella sua prima intervista a un giornale economico e finanziario il Pontefice si sofferma molto sull'importanza del lavoro e sulla necessità del "genio creativo", indispensabile per un "nuovo ...