L' indice del settore telecomunicazioni si muove in territorio positivo | +1 | 24% | | notevole

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 7/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove al ribasso il principale indice della Borsa di Milano con i prezzi allineati a 20.370 per una discesa dello 0,77%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 7/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice di Francoforte registra una flessione dello 0,28%, che rispetto alla vigilia si attesta a 11.922. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù ...

Giappone - il superindice dell'economia segnala un peggioramento : Condizioni economiche del Giappone viste ancora peggioramento a luglio. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator, superindice, è sceso a 103,5 punti rispetto ai 104,6 di

Giappone - il superindice dell'economia segnala un peggioramento : Nello stesso periodo, l' indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in calo a 116,3 punti da 116,9. L' indice differito , che invece cattura le prospettive per ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 7/09/2018 : Chiusura del 7 settembre Ribasso per l' indice nipponico , che chiude la seduta con una flessione dello 0,80%. Lo scenario di breve periodo del Nikkei 225 evidenzia un declino dei corsi verso area 22.

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 6/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice della Borsa di Milano estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 20.717. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 6/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice di Francoforte si posiziona a 12.044. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Si muove in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni - +1 - 93% - : Teleborsa, - Balzo per il comparto telecomunicazioni in Italia che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Telecommunications e riporta una performance dell'1,93%. Intanto l'indice ...

Si muove in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni - +1 - 93% - : Balzo per il comparto telecomunicazioni in Italia che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell' EURO STOXX Telecommunications e riporta una performance dell'1,93%. Intanto l' indice dei ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 6/09/2018 : Chiusura del 6 settembre Frazionale ribasso per l' indice nipponico , che chiude gli scambi con una perdita dello 0,41%. Il quadro tecnico del Nikkei 225 segnala un ampliamento della linea di tendenza ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 5/09/2018 : Chiusura del 5 settembre Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Milano , che in chiusura evidenzia un timido -0,09%. Lo scenario di medio ...

Rally per l'indice del settore costruzioni italiano - +2 - 02% - - slancio per Salini Impregilo : Teleborsa, - Guizzo per il settore costruzioni a Milano che non si cura dell'andamento in rosso dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto la giornata ...

Altra seduta in ribasso per l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -2 - 76% - : Rosso per l' indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell' indice EURO STOXX . L' indice italiano delle azioni siderurgiche ha chiuso la giornata a quota 37.573,08 con una ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 5/09/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice di Francoforte , con un ribasso dello 0,65%, portandosi a 12.131. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...