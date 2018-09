Libia | parla il generale Haftar | Pronto a marciare su Tripoli

Perché ora urge un commissario per la Libia. Parla Scaroni : Roma. Nel gennaio dell’anno scorso Paolo Scaroni, capo dell’Eni per un decennio, e deputy chairman di banca Rothschild, avvertiva che la strategia italiana in Libia sarebbe stata perdente. Ovvero: appoggiare le ambizioni di Fayez al Serraj di unificare un paese storicamente diviso in tre regioni, Ci

Libia - l'inviato Onu a Tripoli parla al Consiglio di sicurezza : Il Consiglio di sicurezza dell'Onu terrà una riunione sulla Libia alle 21 ora italiana, quando interverrà l'inviato delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano Ghassan Salamè. E' in programma invece ...

La Libia per Salvini e la politica ingrillata. Di cosa parlare stasera a cena : Provate a parlare di Libia a cena, anche per vedere su quali informazioni, su quali basi, si riesce a sviluppare qualche analisi, qualche ragionamento. Certo non aiuta la costante attribuzione di responsabilità sempre ad altri (in questo caso la banalità collettiva inclpa Macron). L'Italia, piuttost

Libia - il complotto della Francia. Parla il presidente del Cesi : “Così Macron sta fregando l’Italia” : Libia, il complotto della Francia. Parla il presidente del Cesi: “Così Macron sta fregando l’Italia” C’è la Francia dietro il caos della Libia,… L'articolo Libia, il complotto della Francia. Parla il presidente del Cesi: “Così Macron sta fregando l’Italia” proviene da Essere-Informati.it.

Il De Magistris grilloleghista e l'inutile Cdm sulla Libia. Di cosa parlare stasera a cena : Oggi c'è stato un fantastico consiglio dei ministri in cui sono stati affrontati anche se fuori dall'ordine del giorno alcuni temi di massima importanza, come la situazione in Libia e la manovra economica. Insomma cose da far tremare i polsi. Vista l'importanza dei temi non ha partecipato il prof.av

Libia - Meloni chiede al governo di riferire in Parlamento : Continua, dopo l'attacco a Gheddafi del 2011, la spregiudicata politica francese volta a scansare l'Italia dalla Libia e completare la sua strategia neo coloniale in Africa. L'Italia sta subendo una ...

Matteo Salvini - sul Corriere il trionfo : 'Libia - è cambiato tutto'. Immigrati - parlano i militari italiani : Il trionfo delle politiche di Matteo Salvini viene certificato da un lungo reportage pubblicato su Il Corriere della Sera . L'inviato in Libia, Lorenzo Cremonesi , è salito a bordo delle navi della ...

Libia - Sarraj : elezioni presidenziali e parlamentari insieme : Il presidente del Consiglio del governo di accordo nazionale libico, Fayez Al Sarraj, ha ribadito da Tunisi la necessità di tenere elezioni parlamentari e presidenziali contemporaneamente, rispettando ...

L’europarlamentare Schlein : “Da Salvini delirio di onnipotenza - la Libia non è porto sicuro” : ?Salvini, in pieno delirio di onnipotenza, cerca di sostituirsi anche all’autorità giudiziaria italiana, che in maggio, respingendo il ricorso contro il dissequestro della nave della ONG Proactiva Open Arms aveva stabilito che la Libia non è considerabile un porto sicuro secondo gli standard internazionali.»: l'europarlamentare Schlein risponde alla richiesta di Salvini. «In Italia, ad ascoltare Conte e Salvini, sembra che ci siano due ...

Salvini da Mattarella : confronto su Libia - sicurezza - terrorismo. «Non si è parlato di magistratura» : Al vertice erano presenti anche il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. A quanto si apprende il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha partecipato solo ...