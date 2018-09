LETTURE Non fu un miracolo | 1958-68 | così il Sud è diventato migliore

LETTURE/ 'Le persiane verdi' di Simenon - la pace che cerchiamo non è di questo mondo : Ristampato l'ultimo dei romanzi di Georges Simenon, 'Le persiane verdi', scritto in California nel 1950. La sete di un significato del protagonista. SILVIA STUCCHI

LETTURE/ "Le persiane verdi" di Simenon - la pace che cerchiamo non è di questo mondo : Ristampato l'ultimo dei romanzi di Georges Simenon, "Le persiane verdi", scritto in California nel 1950. La sete di significato nel protagonista di fronte alla malattia e . SILVIA STUCCHI(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ "Ferie" - Dio c'entra sempre : la storia non mente : La parola più ricorrente in questa fase dell'anno è certo ferie. L'analisi linguistica ci offre, come spesso, collegamenti sorprendenti. Che questa volta arrivano al sacro. MORENO MORANI(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ Non sarà la bellezza a salvare il mondo - ma il sacrificio : Davanti alla parola sacrificio ogni uomo avverte una resistenza che fa tutt'uno con la sua voglia di essere felice. Ma la fatica del vivere non si riscatta da sola. LAURA CIONI(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:09:00 GMT)

Milano - 25 anni dalla strage di via Palestro : LETTURE - musiche e testimonianze per non dimenticare : La deposizione delle corone, l'inaugurazione della mostra 'La mafia uccide solo d'estate' e gli interventi guidati: il programma della giornata al Pac

LETTURE/ La vita non va mai sfidata - parola di Noventa : Converrebbe ridimensionare l'uso della parola sfida, abusata, attraverso una riflessione sul suo significato proprio. Oppure, si potrebbe semplicemente rileggere Giacomo Noventa. LAURA CIONI(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ Da Omero a San Paolo - ecco come non farsi trascinare dall'ira : Anche i santi, cominciando da Paolo, cedevano spesso all'ira, ma sapevano come evitare che li trascinasse nell'odio e nella cattiveria. Una sfida per tutti, pittori e poeti. LAURA CIONI(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 06:09:00 GMT)

LETTURE/ Da Petrarca a Chatwin - partire non basta - l'anima ha bisogno di tornare : Estate, tempo di viaggi. Ma non esiste viaggio nello spazio senza viaggio della e nell'anima. Rileggendo "Imperdonabili" di Marcello Veneziani. MASSIMILIANO MANDORLO(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:09:00 GMT)