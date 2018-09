Leo Parraguez | il famoso calciatore parla nuovamente sul caso “Maluma gay” ed ecco la

ilgossip

(Di venerdì 7 settembre 2018) Una settimana fa Leoha rivelato di aver ricevuto una proposta indecente da parte di Maluma. Stando alla ricostruzione delargentino, il cantante gli avrebbe chiesto delle foto intime e di avere un rapporto. Queste dichiarazioni hanno scatenato il caos e Leo ha chiesto a tutti di nonrne più, ma non è servito, quindi adesso è passato alle scuse ufficiali.non solo si è scusato con Maluma e con i suoi fan, ma ha rivelato di aver mentito, aggiungendo che si è trattato solo di uno scherzo. “Ciao gente. Questo video è per scusarmi con Maluma e tutti voi per quello che è successo, non dovevo farlo. Quello che ho detto su di lui, che è gay e delle mie foto intime è stata una cavolata, un errore che tutti possono commettere. Io non sono omosessuale, non conosco Maluma. Volevo davvero scusarmi con lui e con tutti i suoi fan, che in questi giorni mi stanno ...