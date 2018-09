Lenny Kravitz pubblica il suo undicesimo album Raise Vibration

gqitalia

(Di venerdì 7 settembre 2018) Saranno anche passati quattro anni da Strut, il suo ultimo lavoro, ma ne è valsa la pena attendere. Inin studio di(freschissimo di uscita), si può fare una splendida nuotata tra le onde del rock ‘n’ roll, ma anche del funk, del blues e del soul. Energia e sensualità nutrono la nuova musica dell’artista americano, non senza tralasciare momenti più morbidi e introspettivi. Un assaggio era arrivato quest’estate con il singolo Low, che ha conquistato in breve tempo anche le radio italiane (tra l’altro in un periodo non facile per via dell’esplosione dei tormentoni). Poi è stata la volta di It’s Enough e successivamente di 5 More Days Til Summer, che hanno confermato le prime impressioni positive. Ora cheè finalmente disponibile all’ascolto si può affermare, senza ombra di dubbio, che...