Lei fa la scoperta - ma il suo professore si aggiudica il Nobel. Cinquant'anni dopo ha la sua rivincita : Si chiama Jocelyn Bell Burnell l'astrofisica vincitrice del Breakthrough Prize - il cosiddetto 'Oscar della Scienza' - da oltre 3 milioni di dollari. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che questo premio le è stato assegnato per una scoperta del 1967 . La Burnell scoprì la prima pulsar della storia,...

“Lei ha 48 ore di vita”. Per mesi ignora questi sintomi - poi la terribile scoperta : Un periodo davvero difficile della sua vita, che la vedeva impegnata in un complicato divorzio con tutto il carico di stress, rabbia e delusione che accompagna sempre queste situazione. Lei, alle prese con degli strani sintomi, non si era preoccupata più di tanto, convinta che fossero semplicemente la conseguenza di quanto stava vivendo attorno a sé. Fino a quando Kate Stallard, 32 anni e con una separazione in corso da due anni che ...

Techetechetè / "Lei non sa chi sono io" : un viaggio alla scoperta della satira (anticipazioni 5 agosto) : Techetechetè, anticipazioni 5 agosto: in onda la puntata dal titolo "Lei non sa chi sono io", alla scoperta della nascita della satira in Italia. Carlo Campanini, Alighiero Noschese e...(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:10:00 GMT)

“Purtroppo è Lei”. Delia - 16 anni - scomparsa nel nulla. La terribile scoperta : Una scomparsa che aveva terrorizzato i genitori e dato il via a delle ricerche disperate, a tappeto. Una corsa contro il tempo che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazzina ligure di 16 anni, Delia, la cui sparizione da Andora (Savona) era stata denunciata dai parenti mercoledì sera. Il corpo senza vita dell’adolescente è stato trovato nelle scorse ore all’interno ...

“C’è una lettera per Lei”. La figlia scompare nel nulla per 5 anni - poi la scoperta : L’orrore che nessun genitore si vorrebbe mai trovare a vivere sulla propria pelle, quello di perdere completamente le tracce del proprio figlio senza sapere più che fine abbia fatto. Casi così, purtroppo, sono più frequenti di quanto si possa immaginare e affollano giornali e televisioni nel tentativo di trovare risposte a domande terribili. Una storia davvero incredibile è quella che si è trovata a vivere una mamma che, nel momento ...