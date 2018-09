Lega | Di Maio | «Rispettare la magistratura | no a guerra con le toghe»

Fondi Lega - Di Maio : “Le sentenze si rispettano - ma i fatti risalgono alla gestione Bossi. Nessuna ricaduta su governo” : “La sentenza fornisce ai magistrati tutti gli strumenti per reperire i Fondi. Come ho sempre detto, i fatti di cui viene accusata la Lega risalgono ai tempi di Bossi“. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all’uscita dal Mise dopo la conferma del sequestro dei 49 milioni della Lega decisa dal Tribunale del riesame di Genova. “Le sentenze si rispettano, ma andiamo avanti. Nessuna ricaduta sul ...

Sondaggi Politici - Lega sorpasso su M5s/ Noto - Salvini boom al 34% : Di Maio in crisi? : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: sorpasso Lega al 32%, cala Di Maio al 28%. Crollo Forza Italia al 6,9%, le prime indicazioni post-vacanze(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:10:00 GMT)

La Lega sorride - i sondaggi vedono Salvini staccare Luigi Di Maio. Ecco il sondaggio Choc! : Lega al 32%, si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese Sbranato da Matteo Salvini. Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: la Lega tocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A ...

Vaccini. Marco Di Maio - Pd - : Retromarcia di Lega e M5S - resta obbligo per iscrizione nidi e materne : "Attendiamo l'approvazione definitiva della modifica - conclude -, ma quel che conta di più è che la ragione ha prevalso sulla follia, che la scienza ha vinto sull'ideologia, che hanno prevalso le ...

La Lega vola e stacca i 5 Stelle : così Salvini "si è mangiato" Di Maio : Sondaggio Swg per La7: giù Forza Italia, il Pd recupera qualche decimale. Il leader del Carroccio incredulo: "Non è...

La Lega sorride - i sondaggi vedono Salvini staccare Luigi Di Maio. Ecco il sondaggio Choc! : Lega al 32%, si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese Sbranato da Matteo Salvini. Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: la Lega tocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A ...

Matteo Salvini - sondaggio choc : Lega al 32% - si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese : Sbranato da Matteo Salvini. Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: la Lega tocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A luglio il vantaggio era di solo mezzo punto, ma in mezzo ci sono stati ...

SONDAGGI POLITICI/ Salvini “leader più forte” di Renzi e Di Maio : 60% ‘sposa’ linea del Ministro Lega : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Travaglio su Lega e M5 Stelle : 'A questo punto è evidente che la maionese è impazzita' - : ... all'alleanza con il fascista ungherese Viktor Orban, tirando in ballo anche la politica d'odio generale promossa contro i migranti. 'Prima o poi, anzi più prima che poi, se nulla cambia, Di Maio & C.

“Ecco la nostra legge sulle pensioni d’oro” - ma la Lega contesta la proposta Di Maio : La battaglia è su quota 4 mila ma anche su che tipo di prelievo applicare. sulle pensioni d’oro c’è una proposta di legge della maggioranza depositata in Parlamento, già oggetto di tantissime critiche, e soprattutto c’è l’intenzione dei 5 Stelle di procedere nonostante i dissidi con la Lega. «Per quelli che ancora fanno finta di non aver capito com...

PENSIONI D'ORO/ Di Maio è caduto nella trappola della Lega : Nel vagliare il testo sul taglio delle PENSIONI D'ORO Di Maio ha contato sulle sue conoscenze di aritmetica ma è stato 'infinocchiato' dagli esperti.

"Ecco la nostra legge sulle pensioni d'oro" - ma la Lega contesta la proposta Di Maio : Il M5S: 'Taglio sopra i 4 mila euro'. I sindacalisti Uil: 'Se abolite l'Ape social c'è chi lavorerà 4 anni in più' La battaglia è su quota 4 mila ma anche su che tipo di prelievo applicare. sulle ...

Di Maio : "Lega? Ci diciamo se non siamo d'accordo" | E rassicura sul reddito di cittadinanza : parte nel 2019 : Il ministro dello Sviluppo economico: "Secondo noi Tap è un gasdotto non utile mentre il Carroccio dice che si deve fare. Troveremo una soluzione"

Di Maio : «Nel 2019 il reddito di cittadinanza deve partire» E Di Battista sfida la Lega : «Li aspettiamo su Autostrade» : Il leader M5S: Presto via dall’Afghanistan. Tre priorità: flat tax, reddito di cittadinanza e Fornero