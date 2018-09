Lega boom malgrado le inchieste Staccati i 5 Stelle | tracollo di Fi

Sondaggi Politici - Lega sorpasso su M5s/ Noto - Salvini boom al 34% : Di Maio in crisi? : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: sorpasso Lega al 32%, cala Di Maio al 28%. Crollo Forza Italia al 6,9%, le prime indicazioni post-vacanze(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Sondaggi - Arnaldo Ferrari Nasi : 'Lega boom - M5S nuova sinistra - Pd verso il 3-4%' : La Lega di Matteo Salvini [VIDEO]guadagna consensi grazie al tema della lotta all’immigrazione clandestina e lo fa trovando sostenitori anche nell’elettorato del M5S. È questa l’opinione espressa da Arnaldo Ferrari Nasi, noto sociologo, analista politico e Sondaggista, intervistato oggi, 28 agosto, dal quotidiano online ilsussidiario.net. Secondo Nasi, poi, proprio il Movimento fondato da Beppe Grillo potrebbe sostituire il Pd come partito ...

AUTOSTRADE & POLITICA/ Il giustizialismo boomerang di M5s e Lega : Dopo il crollo del Ponte Morandi gran parte dell'Italia si è scagliata contro i Benetton, anche per via dell'atteggiamento tenuto dal Governo.

Sondaggi politici/ Boom Lega - il partito più votato tra i cattolici : sfiora il 32% : Sondaggi politici, Boom Lega: è il partito più votato tra i cattolici, sfiora il 32% delle preferenze. Le ultime notizie: secondo Swg gli elettori del Carroccio vogliono le grandi opere(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 14:53:00 GMT)

Salvini tsunami : meno sbarchi E Lega boom nei sondaggi : A chiusura estiva del parlamento è ora di bilanci - I primi 70 giorni di governo Conte hanno appurato una già prevedibile certezza. C’è un uomo che, più di ogni altro, ha dimostrato di “parlare” con i fatti, è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. E se, come è noto, i numeri in politica hanno un peso specifico ragguardevole Egli, fin’ora, si è guadagnato a furor di ...

Sondaggi - il M5s non guadagna un voto : boom della Lega di Salvini : A quasi cinque mesi dalle elezioni del 4 marzo 2018, chi voterebbero oggi gli italiani? Confrontando gli ultimi Sondaggi sulle intenzioni di voto ad eventuali nuove elezioni politiche, pubblicati nelle ultime...

Sondaggi Politici/ Ancora ‘boom’ Lega - M5s ‘incollato’ a Salvini : Pd non oltre il 18% - Berlusconi ‘gambero’ : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto. Lega al 30%, M5s tiene mentre Forza Italia sprofonda sotto l'8%: Pd non sfonda dopo Renzi, gli ultimi dati(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Consenso Governo Lega-M5s ‘boom‘ - ma il 74% vuole comunque rimanere nell’Euro : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Lega-M5s consensi boom, ma il 74% vuole rimanere ancora nell'Euro(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Lega al 28% - Centrodestra ’boom’ grazie a Salvini : M5s regge - stallo Pd al 18% : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:17:00 GMT)

Sondaggi boom per la Lega : la marcia di Salvini affonda tutti gli altri partiti : Il Governo del cambiamento fa bene al Movimento 5 stelle, e ancor più alla Lega. Lo dicono i Sondaggi ad oltre un mese dal...

Sondaggi Politici/ Lega boom dopo le Elezioni al 31% : Di Maio ‘perde’ il 3% - Berlusconi il 6% : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega boom al 31% dopo le Elezioni del 4 marzo scorso, Di Maio perde il 3%, Berlusconi sprofonda -6%. Male LeU, tiene il Pd(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:17:00 GMT)

Vaccini - medici Uk : “Boom casi morbillo - occhio a vacanze in Italia”. Times attacca M5s-Lega. Ma a Londra obbligo non c’è : Il Times attacca il governo M5s-Lega, accusando i due partiti che definisce “populisti” di essere responsabili dell’aumento dei casi di morbillo nel Regno Unito. Lo spunto nasce dall’allarme lanciato da Public Health England (Phe), l’agenzia esecutiva del ministero della Salute britannico, che ha parlato di “incidente nazionale” in merito all’aumento dei casi. I medici inglesi parlano di contrazioni del morbillo ...