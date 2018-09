Lega | al via il sequestro di 49mln Salvini | &qout;Facciano pure Dalla nostra gli

Via ai sequestri sui conti della Lega - caccia a 46 milioni : Si tratta di formazioni che hanno una forte continuità politica con la Lega, ma sono giuridicamente separate e per questo si pensava potessero continuare a incassare senza problemi, nei mesi scorsi ...

Oggi al via Forum Ambrosetti - Salvini torna da 'Lega di governo' : Milano, 7 set., askanews, - 'Oggi propongo il nostro programma di governo, l'anno prossimo sarò qui come Lega di governo'. E ancora: 'Conto di vedervi qui nel 2018 raccontandovi non tanto quello che ...

Soldi Lega : dal riesame via libera alla procura per recuperarli da qualsiasi conto del partito : La vicenda si riferisce alla truffa sui rimborsi elettorali non dovuti al Carroccio fra il 2008 e il 2010 per 49 milioni. I giudici hanno stabilito che potranno essere bloccate le somme presenti e ...

Salvini scappa dai pm - via segnata : verso il nuovo partito "Lega per Salvini premier" : Minaccia "l'ira dei giusti" sulla via che già da mesi ha studiato per bene con i suoi. Matteo Salvini è furioso per la decisione del riesame di Genova di accogliere il ricorso della procura sul sequestro dei beni della Lega per 49 milioni di euro, la cifra di rimborsi elettorali 'spariti' per cui sono stati condannati l'ex segretario Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti. La nuova via ...

Fondi della Lega : via libera al sequestro di 49 milioni di euro : l tribunale del Riesame di genova ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei Fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l’ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti. Al momento i Fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci ...

Genitori di Renzi rinviati a giudizio sul caso fatture false. I Legali : 'Decisione scontata' : I Genitori dell'ex premier Matteo Renzi , Tiziano Renzi e Laura Bovoli, sono stati rinviati a giudizio dal gip di Firenze Silvia Romeo con l'accusa di emissione di fatture false da parte di loro ...

Genova - cadono calcinacci da un viadotto dell’A26 : chiusa la strada che colLega il quartiere Voltri al Comune di Mele : Pezzi di intonaco sono caduti da un viadotto dell’autostrada A26 Voltri-Alessandria su via Ovada, a Genova. Il traffico sul ponte autostradale è regolare e non risultano feriti né mezzi danneggiati. Le squadre dei vigili del fuoco sono sul posto per le verifiche. La strada è stata chiusa nel tratto che passa sotto al viadotto dopo che i calcinacci sono precipitati sul bordo della carreggiata. Via Ovada è una arteria del ponente genovese ...

Forum cooperazione Cina-Africa - rafforzare il colLegamento strategico per l'iniziativa "Una cintura e una via" : Ritengo che in questo momento, il progetto 'Una cintura e una via' promuoverà l'integrazione dell'economia mondiale con quella dell'Africa, e che quest'ultima darà un importante contributo al resto ...

Commissione Europea : via all'iter per l'abolizione dell'obbligo dell'ora Legale : La Commissione Europea [VIDEO] si è detta pronta a presentare una proposta legislativa per abolire l'obbligo di cambio tra ora solare e ora legale. Il dossier è stato aperto in to alle richieste di alcuni Paesi, tra cui Finlandia e Lituania. Ricordiamo che finora è infatti in vigore la direttiva Europea 2000/84, che stabilisce l’obbligo per gli Stati UE di passare all’ora legale l’ultima domenica di marzo e di tornare poi a quella solare ...