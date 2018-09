Lecce | voti in cambio di case popolari | decine di indagati | ci sono anche politici

Case in cambio di voti - 7 arresti a Lecce : Assegnavano alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a persone non in posizione utile in graduatoria per acquisire consenso elettorale. E' questa l'ipotesi di reato formulata dai magistrati della ...

Lecce - voti in cambio di case popolari : arrestati ex amministratori e consiglieri comunali : Sette persone arrestate e in tutto 46 finiscono indagate a Lecce. Sono ex amministratori comunali, consiglieri – alcuni dei quali ancora in carica – e dirigenti, tutti accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, abuso d’ufficio e falso ideologico. In pratica scambiavano voti per alloggi popolari. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, sono finiti ai domiciliari “l’ex ...