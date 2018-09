Le persone morte a causa del terremoto in Giappone sono 16

India : morte almeno 14 persone per leptospirosi in Kerala : Negli ultimi due giorni in Kerala (India) sono morte almeno 14 persone a causa della leptospirosi, la febbre batterica che si trasmette attraverso l’acqua contaminata dall’urina dei roditori: il Ministro della Salute ha dichiarato ieri al quotidiano Hindustan Times che in totale i casi di leptospirosi accertati dal 15 agosto sono 196 e che altri 37 decessi sono ancora oggetto di analisi. Il Ministro ha negato l’esistenza di un ...

Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : A Mogadiscio, la capitale della Somalia, c’è stata una grossa esplosione causata da un’autobomba: l’obiettivo dell’attacco era un ufficio governativo nel quartiere di Howlwadag e l’esplosione ha provocato il crollo di una scuola e del tetto di una moschea. Secondo le The post Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.

Maltempo - tempesta nella Cina meridionale : morte 2 persone - 127.000 evacuati : Forte Maltempo nella Cina meridionale, che sta causando ingenti danni e disagi. Due persone sono morte e 127.000 sono stati gli evacuati. Il governo cinese ha evacuato 127 mila persone dalla provincia meridionale di Guangdong a causa delle forti piogge. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. Le intense precipitazioni, che hanno colpito piu’ di 1,2 milioni di persone nell’est della provincia, hanno provocato due ...

Paganella - due persone morte per legionella : la Procura apre un fascicolo : ANDALO. Due anziani turisti, un uomo e una donna di 84 e 82 anni, sono morti negli ultimi giorni all'ospedale Santa Chiara di Trento per un'infezione dovuta al batterio della legionella. Le due ...

Aereo disperso sulle Alpi : precipitato in Francia - morte 2 persone a bordo : L’Aereo da turismo disperso nelle scorse ore sulle Alpi, tra Italia e Francia, sarebbe precipitato in territorio francese: il velivolo è stato avvistato dal soccorso francese. Le due persone che erano a bordo sarebbero decedute. Decollato dalla Germania e diretto a Marsiglia, il velivolo aveva lanciato un sos dalla zona del Mont Miravidi. All’origine del cambiamento di rotta e dell’incidente forse il maltempo. L'articolo Aereo ...

Unhcr : nel 2018 più di 1.600 persone morte nel Mediterraneo : Roma, 27 ago., askanews, - Già nel 2018, più di 1600 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le coste europee, nonostante il numero di coloro che cercano di attraversare sia diminuito ...

Usa - incendio in un appartamento di Chicago : morte 8 persone - 6 sono bambini : Otto persone, tra cui sei bambini, sono rimaste uccise in un grave incendio scoppiato in un condominio di tre piani a Chicago. Il rogo nel quartiere ispanico del terzo centro abitato più grande degli Usa, è stato definito come uno dei roghi più mortali mai avvenuti nella città. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni, tra queste c’è anche un pompiere. La causa dell’incendio, avvenuta nel blocco 2200 di ...

Tragedia del Raganello : sopralluogo della Procura e progetto per rendere sicure le gole dove sono morte 10 persone : Raganello: mentre si susseguono i funerali delle 10 vittime i tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nei prossimi giorni compiranno un sopralluogo nelle gole teatro della ...

Nel 2016 tre milioni di persone sono morte a causa dell'alcol : L'alcol ha provocato una morte prematura su 10 tra i 15 e i 49 anni. L'alcol è anche una delle principali cause di disabilità: non esiste una dose sicura

Il tour operator Thomas Cook ha rimosso 301 persone da un albergo in Egitto dopo la morte sospetta di due persone : Il tour operator britannico Thomas Cook ha rimosso 301 persone da un albergo di Hurghada, in Egitto, dopo la morte sospetta di due persone. Martedì, John Cooper e sua moglie Susan Cooper, di 69 e 63, erano morti a poche ore di The post Il tour operator Thomas Cook ha rimosso 301 persone da un albergo in Egitto dopo la morte sospetta di due persone appeared first on Il Post.

Le famiglia di 17 delle 38 persone morte nel crollo del ponte di Genova non parteciperanno ai funerali di Stato : Le famiglie di 17 delle 38 persone morte in seguito al crollo del ponte Morandi, il 14 agosto a Genova, hanno scelto di celebrare funerali privati e non partecipare quindi ai funerali di Stato che si terranno domani, sabato 18 The post Le famiglia di 17 delle 38 persone morte nel crollo del ponte di Genova non parteciperanno ai funerali di Stato appeared first on Il Post.

Negli ultimi giorni almeno 67 persone sono morte a causa di intense alluvioni nello stato indiano del Kerala : Le autorità indiane hanno detto che 67 persone sono morte Negli ultimi giorni nello stato meridionale del Kerala a causa di alluvioni e frane provocate dal peggiore monsone che ha colpito la zona da quasi un secolo a questa parte. The post Negli ultimi giorni almeno 67 persone sono morte a causa di intense alluvioni nello stato indiano del Kerala appeared first on Il Post.