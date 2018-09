Le 5 vendemmie più belle d’Italia

vanityfair

: @lefrasidiosho Alcuni sono vendemmiare, é periodo di vendemmie, ovviamente a nero perché non dispongono di document… - Camillo95303977 : @lefrasidiosho Alcuni sono vendemmiare, é periodo di vendemmie, ovviamente a nero perché non dispongono di document… - thatswhysicily : RT @GrassoLorenaGio: #settembre in giro per le #vendemmie, il mese delle #Sagre, il sole è più morbido, le ombre allungate, le foglie brill… - GrassoLorenaGio : #settembre in giro per le #vendemmie, il mese delle #Sagre, il sole è più morbido, le ombre allungate, le foglie br… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Le 5piùLe 5piùLe 5piùLe 5piùLe 5piùLe 5piùLe 5piùLe 5piùLe 5piùLe 5piùLazza di vivere una festa in piena campagna, in totale contatto con la natura, in un’atmosfera bucolica che affascina e diverte. La vendemmia in tutto il Bel Paese, grazie ad eventi che permettono di viverla a 360 gradi, si conferma un appuntamento pop che coinvolge sia gli adulti che i bambini. Sono difatti tantissimi gli appuntamenti che coinvolgono le cantine più blasonate, i migliori terroir, le colline più scenografiche che caratterizzano tutte le regioni italiane. Per avere una panoramica zona per zona di quanto accadrà tra i filari più rigogliosi, ...