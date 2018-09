Le 5 ' chiavi' per chiudere i negozi la domenica 

Italia 'isolata' rischia di perdere posti chiavi nella Bce : 'Diverse fonti europee - scrive l'agenzia Reuters - riferiscono di un paese "isolato" mentre a Francoforte si liberano posti chiave e gli investitori si interrogano sulla politica economica del nuovo ...

Padova - ritrovato uomo disperso da tre giorni : era caduto in un tombino cercando le chiavi : Lo hanno cercato per tre giorni, credendolo disperso nei boschi, invece era intrappolato in un tombino vicino alla sua abitazione a Montegrotto Terme (Padova). Giuseppe Fasanato, 76 anni, ci era caduto giovedì scorso cercando di recuperare le chiavi di casa. Solo sabato mattina è stato ritrovato e recuperato dal Soccorso Alpino. Cosciente, ma disidratato e provato dai giorni di immobilità, l’uomo è stato subito trasportato all’ospedale per ...

Spike Lee : "I miei film raccontano i traumi che gli Usa non hanno mai superato. Il massacro dei nativi e la schiavitù" : Il regista parla a New York del suo 'BlacKkKlansman', accolto molte bene dai critici, che in Italia uscirà il 27 settembre: 'Me l'hanno proposto con queste sette parole: 'uomo nero infiltrato nel Ku ...

Lecce : caporale arrestato per aver ridotto in schiavitù 32 braccianti agricoli : I braccianti, tutti pakistani, venivano costretti a lavorare non meno di 10 ore al giorno, con una breve pausa pranzo a base di pane e legumi e a fronte di un salario variabile da uno a tre euro all'ora.Continua a leggere

Schiavi a 3 euro l'ora - nuovi arresti per caporalato : Milano, 17 ago., AdnKronos, - Sei persone sono state arrestate dai carabinieri ad Asola, in provincia di Mantova, con l'accusa di caporalato. I militari hanno controllato due terreni per la ...

Pretende 30 euro per restituire le chiavi della moto a un invalido - denunciato : Scandiano, un palermitano di 35 anni, è stato ripreso dalla telecamere dell'ospedale Cesari Magati mentre estorceva il denaro. Indagini compiute dai carabinieri

[Il punto] Il datore di lavoro : "Quei ragazzi vivevano come schiavi - ma che colpa abbiamo noi? Pianterò 7 ulivi per ricordarli" : Vuol piantare sette alberi di ulivo per ricordarli. Sette alberi come i sette ragazzi di colore che lavoravano per lui morti nell'incidente stradale di Lesina, nel Foggiano. Sette di quei 12 giovani ...

Per liberare dalla “schiavitù” i braccianti agricoli liberate i campi dagli uomini : Roma. Il conducente del tir che lunedì s’è schiantato contro un furgone carico di braccianti con la conseguente morte di 12 lavoratori extracomunitari ha detto ieri all’Ansa che la “tragedia era inevitabile”. Era inevitabile la dinamica dell’incidente: il furgone ha invaso la corsia opposta e s’è sc

MotoGp Suzuki - per Rigamonti velocità una delle chiavi per vincere : TORINO - Ritmi serrati per i piloti e le squadre della MotoGp. Dopo neanche una settimana dal Gp della Repubblica Ceca e un giorno di test, sempre a Brno, si sono trasferiti tutti al Red Bull Ring per ...

"Schiavi mai" : lo sciopero e la marcia dei berretti rossi - gli invisibili delle campagne : I braccianti agricoli delle campagne foggiane in marcia per dire basta all'infamia del lavoro senza dignità. Foto e video

DIRETTA/ Perugia Novara (risultato live 0-2) streaming video e tv : Schiavi raddoppia per i piemontesi! : DIRETTA Perugia Novara info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:44:00 GMT)

Bari - assessore al San Nicola per prendere le chiavi dello stadio : Rappresentanti del Comune di Bari sono davanti allo stadio San Nicola per ottenere la consegna delle chiavi della struttura sportiva. Alle 9.30 di oggi e’ infatti scaduto il termine ultimo concesso dall’Amministrazione comunale per il rilascio dell’immobile che nei giorni scorsi il presidente della FC Bari 1908 (in liquidazione), Cosmo Giancaspro, si e’ rifiutato di consegnare. Davanti allo stadio, in attesa del ...