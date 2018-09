Lazio D’Amato | partita anagrafe vaccinale

romadailynews

(Di venerdì 7 settembre 2018) “E’oggi nell’unicaa disposizione degli istituti scolastici per consultare lo statodegli alunni. Nelle prime 24 ore sono stati gia’ 150 gli accessi dei singoli istituti scolastici all’che rappresenta una risposta concreta al vero e proprio caos che si sta generando sulla materia vaccini e che sta creando difficolta’ alle famiglie in rene alla scelta sbagliata dell’autocertificazione” lo comunica in una nota l’assessore alla sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato. “Il Governo anziche’ cambiare idea creando confusione dovrebbe dire come e in che tempi intende creare l’nazionale visto che ha lasciato sole le Regioni a fronteggiare questa materia. Dalla prossima settimana saranno disponibili nell’...