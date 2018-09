Lavoro nero e irregolarità | sanzionate tre aziende nel Crotonese

Salvini : 'Lavoro ai giovani - stop alla legge Fornero e spazio al reddito di cittadinanza' : Si cominciano a delineare le intenzioni del governo Lega-M5S intorno alla manovra economica. Dopo il vertice di ieri avvenuto al Viminale tra Salvini, Di Maio e il premier Conte, la linea della Lega è chiara. 'Smantellare la Fornero. Sì al reddito di cittadinanza' Il reddito di cittadinanza è una battaglia dei colleghi del M5S, non sono specializzato nel campo altrui, anche se posso assicurarvi che nella manovra ci sara', dato che il Paese lo ...

Manovra - Salvini : al Lavoro su abolizione Fornero e per flat tax nel corso della legislatura : È durata tre ora riunione degli esperti economici della Lega oggi al Viminale. Tra i presenti, oltre il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche il viceministro al Tesoro Massimo Garavaglia, il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri, il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi e il presidente della commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai...

Salvini spalma le promesse su tutta la legislatura : "Al Lavoro per lo stop alla Fornero e flat tax" : "Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazia per aziende e partite IVA, eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina, interventi a favore dei Comuni, grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria". Lo afferma il ...

Foggia - Di Maio : “Ancora una volta dichiariamo guerra al Lavoro nero e al caporalato” : “Oggi dichiariamo ancora una volta guerra al lavoro nero e al caporalato”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine del tavolo convocato nella Prefettura di Foggia contro il caporalato. “Questa settimana – ha aggiunto – conoscerete il nuovo responsabile dell’ispettorato del lavoro. È finita l’epoca solo dei numeri ma è arrivato il momento di ...

Caporalato e Lavoro nero nel Siracusano - cinque attività sospese : Continuano senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri per contrastare e prevenire ogni forma di lavoro nero, di Caporalato e violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per far ...

Lavoro nero per 1 - 5 milioni di italiani. Per lo Stato danno di oltre 20 miliardi : Teleborsa, - Nel 2017 in Italia sono stati riscontrati un milione e cinquecentotrentotto mila lavoratori completamente in nero. Il dato viene rivelato dalla Fondazione Studi dei consulenti del Lavoro, ...

Lavoro in nero in un ristorante : chiesta la sospensione dell'attività : I controlli della Guardia di finanza. Le Fiamme gialle della tenenza di Iglesias, nell'ambito delle attività di contrasto al Lavoro nero ed irregolare, hanno effettuato un controllo nei confronti di ...

Lavoro e sicurezza - a Carrara un 2018 nero : 3 morti in pochi mesi - Foto : Provincia - Un comune di nuovo in lutto quello di Carrara. Da ieri le parole di cordoglio per la morte del portuale di 39 anni schiacciato da un carrello elevatore si susseguono in comunicati stampa e ...