Lautaro | ' L' Inter voleva che tornassi subito | ma ho deciso di restare Icardi? Nello

Icardi : "Io e Lautaro - che coppia". E lui : L'Inter voleva tornassi - ma..." : Un Icardi a tutto campo quello che, dal ritiro dell'Albiceleste, ha parlato alla stampa argentina. "Mi piacerebbe dare l'esempio nell'Argentina come faccio nelL'Inter, dove sono anche capitano", ha ...

Inter - problema muscolare per Lautaro : ANSA, - MILANO, 5 SET - L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà entrambe le amichevoli con l'Argentina, a causa del problema muscolare accusato prima della partita contro il Bologna. Il ...

Inter - problema muscolare per Lautaro : ANSA, - MILANO, 5 SET - L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà entrambe le amichevoli con l'Argentina, a causa del problema muscolare accusato prima della partita contro il Bologna. Il ...

Inter - Lautaro Martinez lascia il ritiro della Nazionale : Lautaro Martinez- Niente impegno con l’Argentina per Lautaro Martinez, il quale, dopo alcuni esami da parte dello staff medico argentino, è stato rispedito a Milano per un problema a polpaccio. Lo stesso problema che ha costretto l’attaccante nerazzurro a rinunciare alla gara di campionato contro il Bologna. Un leggero problema muscolare che lo staff medico […] L'articolo Inter, Lautaro Martinez lascia il ritiro della Nazionale ...

Inter - guaio al polpaccio per Lautaro Martinez : rientra prima ad Appiano Gentile? : I nerazzurri tengono le dita incrociate e sperano che nessuno degli undici convocati in giro per il mondo abbia infortuni dato che alla ripresa, sabato 15 alle ore 15, ci sarà il Parma di D'Aversa, ...

Infortunio Lautaro Martinez : Inter in ansia : Attraverso un tweet, la Nazionale argentina ha comunicato nella notte che Lautaro Martinez salterà le amichevoli contro Guatemala e Colombia. Dopo essere stato sottoposto agli esami per l’affaticamento al polpaccio sinistro, lo staff sanitario dell’Albiceleste ha deciso di tenerlo a riposo per le prossime due uscite. Al ritorno in Italia, l‘Inter capirà se potrà averlo a disposizione per Parma e Tottenham. LEGGI TUTTE LE ...

Allarme Inter - Lautaro Martinez salta le due amichevoli con l’Argentina : problema muscolare per l’attaccante : L’attaccante argentino salterà le gare contro Guatemala e Colombia per via di un affaticamento al polpaccio sinistro Lautaro Martinez non scenderà in campo nelle amichevoli che l’Argentina giocherà contro Guatemala e Colombia, la Federazione ha fatto sapere tramite un comunicato che l’attaccante nerazzurro ha riportato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. L’esito degli esami ha spinto i medici a ...

Inter : ecco l’esito degli esami degli infortuni di Icardi e Lautaro Martinez : L’Inter ha dovuto fare a meno di Mauro Icardi e Lautaro Martinez sabato scorso a Bologna. I due attaccanti argentini, partiti per Miami per accasarsi alla Nazionale, si sono sottoposti ad accertamenti con la Nazionale argentina e gli esami hanno confermato un problema muscolare molto lieve per entrambi.I due resteranno in Nazionale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Inter: ecco l’esito degli esami ...

Inter - Icardi e Lautaro : nulla di grave - con l'Argentina saltano la prima : Contrattura al quadricipite destro per Mauro Icardi, affaticamento al polpaccio sinistro per Lautaro Martinez. Questo l'esito dei controlli a cui gli attaccanti dell'Inter si sono sottoposti a Los ...

Inter : Icardi e Lautaro Martinez in Argentina : Sempre secondo il Corriere dello Sport , può darsi che Walter abbia un occhio di riguardo. O almeno così spera Spalletti che si augura di riavere a disposizione in buone condizioni sia i due ...

Inter - ansia infortuni : Icardi e Lautaro vanno lo stesso in Nazionale - Nainggolan di nuovo ko : Gli attaccanti fuori con il Bologna raggiungeranno comunque l'Argentina. Il belga di nuovo con problemi alla coscia

Inter - stop Icardi e ansia Lautaro : i due lo stesso in Nazionale per le verifiche : C'è il quadricipite che fa i capricci, l'altro argentino affaticato, il gol che arriva quando meno te lo aspetti. E una lista Champions che si compone. Di sicuro dentro ci saranno Mauro Icardi e ...

Inter - Lautaro Martinez incorona Icardi : "Mauro è un capitano eccezionale" : Lautaro Martinez , neo attaccante dell'Inter, ha fatto vedere grandi cose durante il precampionato nerazzurro con giocate di alto livello e reti di ottima fattura. Il classe '97 ha le spalle grosse e ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Icardi è sempre presente e aiuta tutti : come capitano merita 10' : El Toro ha raccontato i suoi primi mesi in nerazzurro a Fox Sport Argentina. SU ICARDI - ' come capitano merita dieci punti. Ogni volta che sorge un problema o che qualcosa può essere sistemata da ...