Laura Carafoli a DM | «Nove non è una generalista alla Rai1 Nel daytime di Amici novità

(Di venerdì 7 settembre 2018)è l’artefice dei palinsesti di Discovery. La Svp Content and Programming del gruppo televisivo, ormai da anni salda in questo ruolo, ha varato la nuova programmazione 2018/2019 cercando di coniugare le varie anime del gruppo. Proprio assieme a lei abbiamo parlato delle trasmissioni in arrivo, delle conferme e delle scelte effettuate per la stagione tv appena iniziata. Palinsesti di Discovery 2018/2019., partiamo dal? Sì, partiamo dgrandeche è Virginia Raffaele che dsettimana prossima sarà in prima serata con Come quando fuori piove. Per noi è un sogno che diventa realtà, finalmente una donna – e che donna – nel palinsesto dicon una fiction che Virginia non aveva mai fatto prima. Per noi è molto importante avere questa straordinaria artista sul canale con un prodotto originale. Poi sutornano ...