' Lascia la carrozzina a riva' | a Punta Campanella corsi sub per disabili

“Lascia a riva la carrozzina” : al via i corsi per sub diversamente abili a Punta Campanella : Un’esperienza unica, con un mare aperto a tutti, strumento ideale per abbattere barriere. Venerdì 14 settembre si svolgerà nel Parco Marino di Punta Campanella il primo corso subacqueo per diversamente abili. L’iniziativa, voluta dall’Area Marina Protetta e dall’HSA- associazione che promuove la subacquea per diversamente abili in tutto il mondo- formerà istruttori subacquei specializzati, in grado di accompagnare chi ha ...