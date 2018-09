La strategia leghista | il caso andrà in Europa Salvini | L' ira dei giusti

ilgiornale

(Di venerdì 7 settembre 2018) Mantenere la calma e non forzare i toni. Nel giorno in cui il Riesame accoglie il ricorso della Procura di Genova, dando il via libera al sequestro dei fondi al fine di recuperare i famosi 49 milioni di euro di rimborsi elettorali, la Lega evita la protesta di massa da parte dei suoi parlamentari.È Matteo- che ieri ha disertato il Consiglio dei ministri sul ddl anticorruzione - a prendere la parola oscillando tra il lapidario e il minaccioso. "Temete l'ira dei", scrive sui social. "Io non mollo, lavoro per la sicurezza degli italiani e mi indagano per sequestro di persona (30 anni di carcere), lavoro per cambiare l'Italia e l'e mi bloccano tutti i conti correnti, per presunti errori di dieci anni fa. Non mollo, lavoro ancora più duro. Sorridente e incazzato", aggiunge il titolare del Viminale.Al momento i fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle ...