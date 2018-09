La strada delle prostitute? A Torino c’è un finto cartello stradale a segnalarla

Crollo Ponte Morandi - Toninelli : "Rivedremo il sistema delle concessioni autostradali" : Il Crollo del Ponte di Genova dello scorso 14 agosto , che ha provocato 43 vittime tra cui 4 bambini, è stato "un evento inaccettabile. Sentiamo il dovere di fare il massimo per ricucire una città ...

La miniera d'oro delle concessioni autostradali in Italia : Dopo 20 anni, è stato svelato il mistero delle concessioni autostradali in Italia. Per decenni, i numeri e le cifre dei Signori dei Caselli sono stati gelosamente secretati dai Governi. Ora, dopo la ...

Giorgetti frena sulla revoca delle concessioni autostradali : 'Prima di nazionalizzare bisogna revocare, se si arriverà alla fine della procedura' di revoca della concessione ad Autostrade, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo ...

Infrastrutture : "sicurezza strutturale delle arterie stradali presenti in Umbria - con particolare riferimento a viadotti e gallerie" - ... : I consiglieri regionali Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari , M5S, , annunciano la presentazione di una interrogazione alla Giunta sul tema della sicurezza strutturale delle arterie stradali ...

INCHIESTA/ Le anomalie e i regali delle concessioni autostradali : La regolazione economica delle concessioni autostradali dopo la privatizzazione non sembra essere stata positiva. Ci sono diversi vantaggi per i concessionari, spiega UGO ARRIGO(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 06:02:00 GMT)ALITALIA CON FS/ L'idea sbagliata dei treni con le ali, di U. ArrigoREVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ I conti che mettono all'angolo privatizzazioni e Benetton, di S. Luciano

Il faro della Corte dei Conti sulle concessionarie autostradali «Sono in violazione delle regole Ue» : una delibera redatta dalla Corte dei Conti a gennaio 2018. Torna utile oggi, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, per segnalare come la massima magistratura contabile, guidata da Angelo Buscema, ...

Da pubblico a privato : storia delle concessioni autostradali in Italia - : Autostrade per l'Italia, fino agli anni '90 società pubblica, è ora controllata da Atlantia e Benetton: gestisce metà della rete autostradale del Paese. Tramite il pagamento di un pedaggio, le ...

Come funziona in Italia il sistema delle concessioni autostradali : Come ha scritto Giorgio Ragazzi, professore di Scienza delle finanze nell'Università di Bergamo, sul libro 'I padroni delle autostrade' , 'la privatizzazione di Autostrade ha innescato una vera "...

Il sistema delle concessioni autostradali : ecco come funziona - : Il sistema regola gli oltre 6mila chilometri di rete autostradale: metà di questi sono dati in gestione ad Autostrade per l'Italia. A Genova la concessione sarebbe scaduta nel 2042

