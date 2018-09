repubblica

: Il caso #Diciotti, i rapporti #Italia - #UE, le infrastrutture in Europa dopo la tragedia di #Genova, il bilancio e… - europainitalia : Il caso #Diciotti, i rapporti #Italia - #UE, le infrastrutture in Europa dopo la tragedia di #Genova, il bilancio e… - continimarco : La scheda. Diciotti: i migranti erano liberi di muoversi, ma il loro fermo è legittimo - simy77ss : Ma i fuggitivi della #Diciotti son andati via prima o dopo l aver ritirato gli smartphone di ultima generazione con… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) A differenza degli irregolari, chi presenta domanda d'asilo non può essere trattenuto. Ma è possibile fermarli per identificarli: chi non presenta l'istanza si trova infatti in situazione di irregolarità