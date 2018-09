La rinascita della Formula Andreotti in chiave europea

ALITALIA/ La strategia della rinascita non passa dal ponte di Genova : ALITALIA va in soccorso di SkyWork a Lugano. Ma dopo i disastri dei 'capitani coraggiosi' ha bisogno di essere ricostruita. Guardando agli Usa.

Ecco il vero Berardi - partenza sprint per l’attaccante del Sassuolo : è l’anno della rinascita : Emozione e colpi di scena nella seconda giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato gol ed emozioni è stata quella tra Cagliari e Sassuolo , da una parte decisivo Pavoletti mentre torna grande protagonista l’attaccante Domenico Berardi . Dopo l’ultima stagione da dimenticare l’inizio del nuovo campionato è stato sprint , gol su calcio di rigore che ha regalato il successo contro l’Inter e rete in ...

Napoli - tesoro Milik : è la stagione della rinascita per il polacco - la mossa geniale del presidente De Laurentiis : La stagione ha preso il via con il botto, il campionato di Serie A già regala grande spettacolo, il primo turno ha regalato già importanti indicazioni. Il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto, la squadra di Carlo Ancelotti è stata molto convincente nella gara contro la Lazio, vincere all’Olimpico rappresenta già un importante biglietto da visita. Gli azzurri giocano a meraviglia, un pò come con Maurizio Sarri, le ...

rinascita o inizio della fine : a Bruxelles e a Helsinki Trump deciderà il futuro della Nato : Più sancire un "nuovo inizio", può scandire l'"inizio della fine". La fine dell'Alleanza atlantica. Sancita nei fatti, anche se non formalizzata. Fatti che potrebbero dipanarsi in due tempi e in due capitali diverse del Vecchio continente: prima a Bruxelles, successivamente ad Helsinki. In ambedue i momenti, uno dei protagonisti assoluti sarà Donald Trump. Nel vertice Nato, che si apre domani nella capitale belga, e ...