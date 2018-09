La ricostruzione del ponte Morandi e i guai di Tesla Di cosa parlare a cena

Rugby - primo intervento chirurgico riuscito per Matteo Minozzi. L’atleta della nazionale sarà sottoposto ad una ricostruzione legamentosa : Matteo Minozzi è stato sottoposto alla prima operazione dopo il grave infortunio occorso durante il match Zebre-Southern Kings, all’esordio stagionale in Pro14. Come comunicato dal bollettino medico rilasciato società in cui milita, il 22enne veneto è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani. Come si evince dal bollettino: “Minozzi ha subito la ricostruzione ...

Ischia - premier Conte nelle zone del terremoto/ Casamicciola - "presto decreto per la ricostruzione" : Ischia, premier Conte nelle zone del terremoto. Ultime notizie Casamicciola, il commento del presidente del Consiglio: "presto decreto per la ricostruzione"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:03:00 GMT)

Terremoto : via libera alla ricostruzione del primo condominio ad Amatrice : L'ufficio speciale per la ricostruzione post-Terremoto della Regione Lazio ha dato il nullaosta per i lavori di demolizione e ricostruzione del più importante intervento privato situato nel territorio del Comune di Amatrice, distrutto dal sisma del 2016. Si tratta dell'ex condominio "Picente", composto da 56 unità abitative, che a seguito del Terremoto di due anni fa ha riportato danni gravissimi ...

ricostruzione Ponte Genova - OICE : 'coinvolgere le eccellenze dell'ingegneria' : Noi, tra i migliori progettisti del mondo, che viviamo in uno dei Paesi con la più alta densità di ponti e viadotti per km lineare, da noi progettati e costruiti, dobbiamo oggi sottostare a ...

“Già noto alle forze dell’ordine”. Orco colpisce ancora - turista stuprata a Rimini : arrestato. La ricostruzione : Gli ultimi giorni d’agosto sembrano un girone infernale, un susseguirsi di tragiche notizie e di violenze sessuali. A fare da apripista a una sequenza di ‘stupri’ è stato il caso di Jesolo con una quindicenne violentata da un senegalese stupratore. A Rimini, invece, due allievi poliziotti avrebbero abusato di una turista tedesca. Mentre è notizia di pochi minuti fa dell’arresto di un cingalese che, sempre lungo la riviera ...

Autostrade finanzierà la ricostruzione del Ponte Morandi. Ma non lo ricostruirà : 'È normale che Autostrade debba mettere i soldi ma è altrettanto normale che non possa essere Autostrade a ricostruire, deve esserci il sigillo, il collaudo e il progetto dello Stato'. Nel giorno in ...

Genova - è scontro sulla ricostruzione del ponte crollato : il M5S vuole Fincantieri : "I lavori a Fincantieri e Cassa Depositi e Prestiti. Non sarà ricostruito da chi lo ha fatto crollare" dicono Di Maio e...

Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova i decisori pubblici sono chiamati a prendere con urgenza scelte sulla ricostruzione del viadotto e sulla Gronda.

Il piano di Autostrade : 500 milioni finanziati con mezzi propri per aiuti alle famiglie - viabilità e ricostruzione del ponte : Il cda ha condiviso «la prima lista di iniziative (per una stima preliminare di 500 milioni di euro finanziati con mezzi propri) già annunciata nel corso della conferenza stampa di sabato a Genova». In particolare, si legge in una nota, ci saranno iniziative a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia, per la ricostruzione del ponte, per la vi...

Terremoto Marche : il 90% delle imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione : Il 90% delle piccole imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione post sisma a causa di “appalti troppo grandi per le loro capacità finanziarie”. E’ l’allarme lanciato dalla Cna costruzioni Marche secondo cui invece gli “800 appalti pubblici per un importo superiore al miliardo di euro“, fa presente l’associazione, potrebbero “rappresentare una grande occasione di lavoro per le imprese ...

[Il retroscena] Toti commissario del Ponte Morandi. Ecco il patto per la ricostruzione tra Cinque Stelle - Lega e Forza Italia : "Sono pronto a prendermi questo onere". Giovanni Toti è ad un passo dall'essere nominato commissario straordinario per la ricostruzione dopo il tragico crollo del Ponte Morandi. Il governatore della ...

Ciclismo – Incidente Michael Antonelli : la ricostruzione della terribile caduta - parla il presidente del team del corridore : Dopo la notizia del peggioramento delle condizioni di Michael Antonelli, parla il presidente del team del corridore ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Careggi di Firenze-- Michael Antonelli stava correndo la Firenze-Viareggio alle 10.30 di Ferragosto quando, in una curva in discesa a tutta velocità, è caduto in un burrone riportando gravissime conseguenze. Il corridore sammarinese, classe 1999, è finito in un precipizio ...

Terremoto Centro Italia : al via la ricostruzione del borgo di San Pellegrino : “San Pellegrino sarà uno dei primi borghi dell’intero cratere sismico ad essere ricostruito: nei prossimi giorni uscira’ il bando di gara con il quale si dara’ ufficialmente l’avvio ai cantieri per la ricostruzione pesante della frazione“, ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. “Con la Protezione civile e con Raffaele Cantone, presidente dell’Autorita’ nazionale ...