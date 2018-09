huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La RAI ha riaperto la diretta radiofonica by night - SaraPiccardo : RT @HuffPostItalia: La RAI ha riaperto la diretta radiofonica by night - HuffPostItalia : La RAI ha riaperto la diretta radiofonica by night -

(Di venerdì 7 settembre 2018) La notte passata al giornale per i redattori o su strada per i cronisti "pistaroli", che battevano senza sosta ospedali e commissariati alla ricerca di notizie sulla "nera", oramai hanno il sapore un po' vintage di tempi sfumati. I quotidiani, che non rappresentano più la fonte principale di informazione al mattino, non hanno più la stessa necessità di stare sul pezzo e vanno in stampa orientativamente verso le 23.A raccontare la notte sono rimasti in pochi, nonostante il numeroso popolo lontano dalle lenzuola per ragioni di lavoro ma anche di insonnia e solitudine. Restano le radio, con la musica a tener loro compagnia e con programmi, nella maggior parte dei casi, registrati.La RAI, nei nuovi palinsesti annunciati in questi giorni, è voluta tornare all'antico, ripristinando lanotturna e aprendo la sua Radio2 24 ore su 24. Per tenere compagnia agli ...