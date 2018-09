Pensioni e quota 100 - perché aiuteranno poco i giovani : Il governo abbassa l'età di ritiro dal lavoro. Ma non servirà per combattere la disoccupazione tra gli under 30

Riforma pensioni - per il 2019 il governo studia la “quota 100 light” : ecco di cosa si tratta : La Lega punta all'introduzione di una Riforma pensionistica basata sulla cosiddetta "quota 100" light, ovvero di consentire ai contribuenti di poter andare in pensione quando la somma dell'età anagrafica e degli anni contributivi versati raggiunge almeno il numero 100. Nella versione "morbida", l'esecutivo potrebbe prevedere un'età minima pensionabile pari a 64 anni.Continua a leggere

Pensioni e quota 100 - Fornero bastona il governo : "Solo slogan - pagheranno i giovani" : Sulla riforma delle Pensioni promessa dal governo M5s-Lega interviene l'ex ministro. Costi e rischi: secondo Elsa Fornero...

Pensioni - quota 100 in forse per mancanza di fondi? Ultime notizie : Se non si trovano i soldi, finora si sono fatte solo parole al vento! Prosegue il dibattito sulle Pensioni e si fanno i conti a tavolino. Secondo le stime di alcuni sindacati il Governo avrebbe a disposizione 6 miliardi di euro per procedere con la revisione della Legge Fornero, tuttavia sembra che per il 2019 ne saranno stanziati solamente 2 miliardi, utili per introdurre la c.d. Quota 100, ma per permettere a tutti i lavoratori, in possesso ...

La quota 100 integrale - libera per tutti e partirà nel 2019 - questa l'ipotesi del Ministro : Saranno solo slogan come sottolineano Fornero ed altri esponenti del mondo accademico ed economico italiano, ma fatto sta che Matteo Salvini è tornato a puntare i piedi sulla quota 100 in Legge di Stabilità. Da tempo la misura sembra essere quella che ha più probabilità di essere inserita nel pacchetto previdenziale della prossima manovra finanziaria, ma il Vice Premier leghista spinge per una quota 100 integrale, senza tutti quei paletti che ...

Riforma Pensioni 2018/ quota 100 - scontro Salvini-Fornero : Damiano - “Lega zitta” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sui temi previdenziali: scontro Fornero-Salvini sulla Quota 100 subito in Manovra, “non serve a nessuno nè giovani nè anziani". Tutte le novità(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Pensioni - Tito Boeri contro Matteo Salvini su quota 100 : "Pericoloso screditare i tecnici" : "La quota 100 senza se e senza me costa 15 miliardi l'anno prossimo e venti miliardi a regime. Sono gli uffici tecnici dell'Inps che fanno le valutazioni screditare chi le fa è un esercizio pericoloso". Lo afferma il presidente dell'Inps, Tito Boeri rispondendo a una domanda sulle affermazioni del vicepremier Matteo Salvini sulla quota 100 e sulla possibilità che costi solo 6-8 miliardi l'anno."È come spezzare il termometro ...

Pensioni - Fornero : 'quota 100? Solo slogan - pagheranno i giovani' : 6 settembre 2018 - Mentre Salvini insiste con la volontà di inserire in legge di Bilancio la riforma del sistema Pensionistico con una quota 100 senza paletti , dal mondo accademico piovono critiche su una misura che rappresenta una battaglia leghista già dalla scorsa campagna elettorale. Critiche che vertono soprattutto su un fatto: a pagare saranno i giovani. ...

Pensioni quota 100 - news 6/9 : Salvini dice no ai paletti INPS : I costi per le Pensioni con quota 100 restano la grande incognita del momento, o perlomeno, non si capisce chi ha ragione tra INPS e Salvini. Il provvedimento potrebbe costare dal 2019, oltre 14 miliardi per arrivare a quasi 20 miliardi, nel 2021. Questo è quanto dice l’INPS. Ma Salvini è di parere diverso. Si […] L'articolo Pensioni quota 100, news 6/9: Salvini dice no ai paletti INPS proviene da Scuolainforma.

Pensioni - Fornero : «quota 100? Da Salvini solo uno slogan. A pagare saranno i giovani» : Il piano di pensionamento anticipato e l’idea di un automatismo tra uscita a 62 anni e assunzione di giovani è valutata con scetticismo da giuslavoristi ed economisti interpellati dal Sole 24 Ore. L’ex ministro Fornero, artefice della riforma attualmente in vigore: «Rifiuto l’affermazione per cui per dare lavoro a una persona bisogna mandarne via un’altra: le economie che creano occupazione lo fanno ...

La Fornero elenca i difetti della quota 100 libera per tutti di cui ha parlato Salvini : Le Pensioni continuano a tenere banco quotidianamente ed incessantemente. L’argomento in queste ultime ore è ancora più dibattuto per via del rumore che hanno fatto le dichiarazioni di Salvini intenzionato a spingere per inserire la quota 100 nella legge di bilancio, senza vincoli e paletti. Quando ormai l’opinione pubblica ed i lavoratori sembravano certi che la quota 100 sarebbe stata varata con limiti e paletti stringenti in quanto a platea ...

Pensioni - Salvini conferma : 'Subito quota 100 per tutti - senza paletti - per creare lavoro' : Il vicepremier e Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha rilasciato un'intervista all'autorevole quotidiano 'Il Sole 24 ore', pubblicata sul numero odierno di mercoledì 5 settembre. Il leader della Lega Nord ha parlato di diversi argomenti come il Lavoro, la flat tax, il deficit, ma anche di Pensioni, una delle colonne portanti della campagna elettorale dello scorso 4 marzo. Salvini ha annunciato Quota 100 per tutti, senza paletti, sia per ...

Pensioni : la quota 100 potrebbe sostituire l'Ape Sociale : Quota 100 integrale e senza paletti; [VIDEO] è questa la nuova mossa del vicepremier leghista Matteo Salvini che torna a parlare sul delicato argomento della previdenza in vista della riapertura del cantiere per la nuova Legge di Stabilita' che entrera' in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Il Governo al lavoro su Quota 100 Il Governo, infatti, dovra' decidere sulle misure da inserire nella Legge di Bilancio. Di fondamentale importanza, ...

Riforma Pensioni 2018/ Scontro Fornero-Salvini sulla quota 100 : “non serve a nessuno” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sui temi previdenziali: Scontro Fornero-Salvini sulla Quota 100 subito in Manovra, “non serve a nessuno nè giovani nè anziani". Tutte le novità(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 05:50:00 GMT)