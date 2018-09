"La polizia cerca i migranti della Diciotti" - a Roma prelevati 16 ragazzi : I giovani erano in fila per essere visitati dallo staff di Medici Senza Frontiere, in un presidio di Baobab a piazzale Maslax. L'associazione: "La polizia ha confermato di essere alla ricerca di chi è sbarcato dalla nave"

Palagonia - con l'auto travolge i vicini : muore una donna - sette feriti. Ricercato dalla polizia : Caccia all'uomo in provincia di Catania. Secondo i carabinieri avrebbe investito volontariamente le persone, ricerche con gli elicotteri

Jesolo - 15enne violentata in spiaggia : la polizia cerca un giovane straniero : Era in vacanza con la famiglia la 15enne friulana che, mercoledì 22 agosto, è stata violentata sulla spiaggia di Jesolo, a pochi metri da piazza Mazzini. La ragazza aveva avuto il permesso dei genitori di passare una serata fuori con gli amici in uno dei locali del centro. La giovane, però, non si sarebbe trattenuta molto con loro. Dopo essere stata avvicinata da un ragazzo straniero l’ha seguito fuori, sull’arenile, dove poi è avvenuta la ...

Spari nella notte a Manchester - 10 feriti. polizia cerca responsabili - : Gli agenti sono intervenuti nel quartiere di Moss Side, nel centro della città inglese, dopo che erano stati sentiti dei colpi di arma da fuoco. Indagini in corso per capire cosa sia successo. I ...

Operazione Fonti di Veggio - polizia rintraccia un altro straniero ricercato : Operazione Fonti di Veggio, Polizia rintraccia un altro straniero ricercato. Stamattina la Polizia di Stato ha rintracciato in provincia di Firenze e tratto in arresto uno dei cittadini nigeriani ...

Taormina - Me - : colombiano ricercato rintracciato dalla polizia : Nello specifico Hernandeza ha pianificato il riciclaggio del denaro attraverso sistemi finanziari internazionali , rendendolo disponibile all'uso da parte di criminali in tutto il mondo senza alcuna ...

Milano : polizia locale cerca sponsor per campagne di informazione : Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Nuova delibera approvata dalla giunta di Milano per l’individuazione, tramite procedure ad evidenza pubblica, di sponsor pubblici o privati. L'obiettivo è finanziare progetti e campagne di informazione della polizia locale legate a temi come la sicurezza stradale, la lo

Milano : polizia locale cerca sponsor per campagne di informazione (2) : (AdnKronos) - Negli ultimi anni i Comuni hanno molto risentito della riduzione di trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali. Milano si è impegnata per aumentare le iniziative di collaborazione con soggetti sia pubblici che privati. “Per alcuni comportamenti – spiega la v

ALESSANDRO NARDUCCI/ Incidente mortale - la polizia cerca testimoni : inventò il dessert “birre e noccioline” : Lo chef ALESSANDRO NARDUCCI e la collega Giulia Puleio sono morti a Prati per colpa di un Incidente in scooter, fatale è stato l'impatto con un'automobile.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 13:39:00 GMT)