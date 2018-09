La nuova Italia ora fa sul serio | stasera il debutto in Nations League

#BakeOffItalia 6 – Prima puntata del 07/09/2018 – La nuova stagione del talent più dolce che c’è. : I dolci stanno per ritornare nei forni di Real Time. Partirà questa sera, alle 21:10, Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent show d’importazione britannica condotto da Benedetta Parodi che, quest’anno ritorna per la sua sesta edizione. Trentadue concorrenti, appassionati di pasticceria dolce e salata, si sfidano per entrare nel tendone e vincere la sfida più dolce d’Italia. Un nuovo set, […] L'articolo ...

Discovery Italia - presentati i palinsesti : tutte le novità della nuova stagione. Sul Nove arriva Virginia Raffaele con “Come quando fuori piove” : Saviano, Crozza, le Olimpiadi, Cannavacciuolo, le ricette di Benedetta Parodi e le “confesssioni” di Peter Gomez. Sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione di Discovery Italia, che si annuncia ricca di novità. Una su tutte, l’esordio di Virginia Raffaele sul Nove il 12 settembre con “Come quando fuori piove“, dove interpreta quattro donne completamente diverse. Le protagoniste viaggiano in ...

“44 anni di differenza!”. Flavio Briatore dimentica Elisabetta Gregoraci. Chi è la sua nuova fidanzata. Biondissima e italiana - curve mozzafiato e fisico statuario. Dove si sono conosciuti : Negli ultimi tempi di Flavio Briatore si è parlato sempre con un’impronta gossippara, incentrata sulla cronaca rosa e sulle sue storie sentimentali. Dopo l’addio a Elisabetta Gregoraci, l’ex velina di Striscia La Notizia che gli ha dato il primogenito Nathan Falco, Flavio si è goduto la stagione estiva trovando una nuova fiamma. A fotografarlo insieme a una bella donna era stato, nei giorni scorsi, il settimanale Gente, che ...

Immigrati - a Milano una nuova famiglia per Mohammed : è il primo in Italia : A Vittuone, nell'hinterland, il debutto del progetto "Terreferme" di Unicef e CNCA per promuovere l'accoglienza dei minorenni stranieri senza famiglia nel nostro paese

Hyundai - Il listino della nuova Tucson - in Italia da 22.650 euro : La Hyundai ha diffuso i listini della nuova Tucson. La suv coreana, oggetto di un leggero restyling, sarà disponibile in Italia a partire da 22.650 euro, mentre al top della gamma a 40.400 euro troviamo la inedita diesel Mild Hybrid con sistema a 48 Volt, che abbiamo già provato in anteprima.Benzina, diesel e Mild Hybrid. L'aggiornamento porta in dote nuovi paraurti e gruppi ottici, portellone modificato e nuovi terminali di scarico, mentre ...

Gruppo PSA - nuova organizzazione per la filiale italiana : A partire da oggi, il Gruppo PSA Italia, a seguito dellacquisizione del marchio Opel, riorganizza la propria struttura con un giro di poltrone: il direttore generale Massimo Roserba assume la responsabilità di tutti i marchi (Peugeot, Citroën, DS Automobiles e Opel), mentre Angelo Simone, già direttore del brand Citroën, assume lo stesso ruolo al brand Opel, sostituendo Roberto Matteucci. Marco Antonini, attuale direttore Programmazione, ...

nuova organizzazione per Groupe PSA Italia : A seguito dell’acquisizione del marchio Opel, Groupe PSA Italia riorganizza la propria struttura. A partire dal 3 settembre, Massimo ROSERBA “Direttore Generale PSA Italia”, assume nel nostro Paese la responsabilità di tutti i brand del Gruppo (Peugeot, Citroën, DS Automobiles e Opel). Contestualmente, Angelo SIMONE, già Direttore del brand Citroën in Italia, è nominato “Direttore […] L'articolo Nuova organizzazione per Groupe PSA Italia ...

nuova Abarth 595 - cambia la supecar italiana" : Nuova Abarth 595 Su tutta la gamma è poi disponibile il volante a fondo piatto, il 'Sport' che agisce sull'erogazione di coppia massima, sulle tarature del servosterzo e del pedale dell'acceleratore. ...

NCIS 16 - anticipazioni/ Ellie Bishop e Nick Torren - la nuova storia d’amore. In Italia a fine settembre : Arriva la sedicesima stagione di NCIS con una nuova storia d'amore tra Ellie Bishop e Nick Torres. In Italia l'unità anticrimine tornerà sul piccolo schermo da metà settembre(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:17:00 GMT)

Al via la nuova Rete 4 - debutto del Tg4 diretto da Greco e del talk 'Stasera Italia' della Palombelli : Giovedì sarà il giorno dedicato all'attualità con Gerardo Greco con 'Viva l'Italia', venerdì alla cronaca nera con Gianluigi Nuzzi e 'Quarto Grado'. Da lunedì 3 settembre Barbara Palombelli aprirà ...

Bake Off Italia 6 dal 7 settembre su Real Time : da Damiano Carrara alla nuova location - tutti i dettagli : Villa Bagatti Valsecchi, dayTime e nuove prove, sono sono alcuni dei dettagli su Bake Off Italia 6 al via il 7 settembre prossimo su Real Time con la giuria invariate ma tante novità. Benedetta Parodi sarà nuovamente al timone del programma dopo la sua triste parentesi su Rai1 come spalla della sorella Cristina al timone di Domenica In, e al suo fianco ci saranno ancora Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e la vera rivelazione della scorsa stagione ...

Matteo Salvini e la nuova Lega - lo schiaffo ai big di Forza Italia : 'Quelli sì - loro no'. Chi accetta : L'elettorato di Forza Italia sì, gli eletti chissenefrega. Matteo Salvini lancia la sua Opa ostile sugli azzurri, pensando a un nuovo grande partito del centrodestra , ma viste le , comprensibili, ...

F1 – La Mercedes sorride - la Ferrari si lecca le ferite : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Italia : Il team campione del mondo porta a venticinque punti il vantaggio sulla Ferrari dopo il Gp di Monza, sfruttando la vittoria di Hamilton e il terzo posto di Bottas Lewis Hamilton trionfa in casa Ferrari e allunga su Sebastian Vettel nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes si impone davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen, che era scattato dalla pole position. Il podio è completato dall’altra Mercedes ...

F1 - Hamilton trionfa a Monza e allunga su Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia : Il pilota britannico porta a trenta il suo vantaggio su Vettel, quarto oggi al traguardo dopo il contatto al via con il campione del mondo Lewis Hamilton vince a sorpresa il Gp di Monza, il pilota britannico completa un super week-end piazzando la ciliegina sulla torta al momento giusto. Domenica da dimenticare per le due Ferrari, costrette a cedere l’intera posta in palio ai rivali della Mercedes, più furbi nel corso della gara ...