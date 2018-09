La linea intellettuale del governo ricalca quella di Groucho Marx

ilfoglio

: RT @EugenioCardi: Qualcuno ha smesso di seguirmi da quando critico la stasi del #Pd e la sua linea sui migranti. Mi interessa davvero molto… - Ste14nia1 : RT @EugenioCardi: Qualcuno ha smesso di seguirmi da quando critico la stasi del #Pd e la sua linea sui migranti. Mi interessa davvero molto… - andreavent3 : RT @EugenioCardi: Qualcuno ha smesso di seguirmi da quando critico la stasi del #Pd e la sua linea sui migranti. Mi interessa davvero molto… - licia_gelmi : RT @EugenioCardi: Qualcuno ha smesso di seguirmi da quando critico la stasi del #Pd e la sua linea sui migranti. Mi interessa davvero molto… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Che si tratti di far vigilare una Iena sulle università, propugnare teorie parascientifiche e capovolgerle all’uopo, vagheggiare condanne che non rispettino i tempi della giustizia o andare in tv a frombolare supercazzole in tema di macroeconomia, tutti questi aspetti deteriori del grillismo affonda