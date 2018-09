La cultura del sospetto spiegata con 49 milioni

Scienza e conservazione del patrimonio culturale protagonisti al Festival della Robotica - : Ricerca, a settembre a Pisa torna il Festival della Robotica A Ini Grottaferrata ecco robot per operare anca e ginocchio Coordinata da Flora Gagliardi, dal pomeriggio di venerdì 28 settembre fino a ...

Starbucks apre a Milano : un omaggio alla cultura del caffè in stile "Fabbrica del cioccolato" : Ricorda la magica fabbrica del cioccolato del film Willy Wonka il primo mega store di Starbucks a Milano e in Italia, la Reserve Roastery, ma il protagonista assoluto è il caffè in tutte le sue declinazioni. Il locale aprirà domani al pubblico in centro città, in piazza Cordusio, a due passi dal Duomo e dal Castello Sforzesco. Il colosso del caffè americano, con oltre 25 mila negozi nel mondo, ha scelto Milano ...

'A 10 anni dal crollo di Lehman Brothers la cultura del sistema finanziario è cambiata poco' : Il direttore generale del Fmi promuove la presenza di donne in finanza: 'Se ci fossero state Lehman Sisters invece che Lehman Brothers, il mondo avrebbe potuto essere molto diverso'

Christine Lagarde : "A 10 anni dal crollo di Lehman Brothers la cultura del sistema finanziario è cambiata poco" : Dal crollo di Lehman Brothers sono passati dieci anni e sono stati fatti molti "progressi". Ma il bilancio è positivo solo a metà: la cultura del sistema finanziario, quella che ha scatenato la crisi del 2008, è cambiata troppo poco, con i profitti che continuano ad avere la meglio sulla prudenza, così come i risultati di breve termine sulla sostenibilità. A mettere in guardia sulla necessità di non ...

"Settembre al Parco NaturArt 2018" all'insegna dell'integrazione e dell'accoglienza - presentato il programma della kermesse culturale : L'organizzazione degli spettacoli è della EsseEmme musica del promoter Maurizio Senese. La sezione cabaret sarà affidata alla verve di uno dei più conosciuti attori calabresi, Enzo Colacino, che si ...

CAPO PELORO FEST 2018 Buona la quarta! Il trionfo della musica - della cultura e dell'energia : Magia, scienza e romanticismo grazie alle proposte di osservazioni astronomiche e programmi di simulazione della volta celeste da parte di studenti e ricercatori dell'Università degli Studi di ...

RIFRAZIONI : al via la rassegna culturale delle frazioni del Comune di Basiliano - Udine 20 : Si ritrovano attorno a un vecchio juke box pieno zeppo di canzoni di ogni tipo: qualcuno sceglierà un titolo, farà partire un brano musicale inevitabilmente legato a un'epoca, un fatto di cronaca, un ...

Reggio Calabria : aperte le iscrizioni per il Master di II livello in 'Economia sviluppo e delle risorse culturali - territoriali e ambientali'... : Il Master permette di acquisire e sviluppare competenze specialistiche in: Economia dello sviluppo Economia dei beni e delle attività culturali Politica economica regionale Programmazione economica ...

SANTA MARIA A VICO " Settimana della cultura ECCO IL PROGRAMMA : Spettacoli teatrali, musicali, presentazione di libri e tanto altro ancora, per offrire ai nostri cittadini momenti di svago, riflessione e scambio di idee". Michele Nuzzo, consigliere incaricato ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale e il Foglio sportivo. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì) I nostri primi quarant'anni - “E adesso tutti mi chiamano signora. Certo sarebbe peggio signorina”. Patrizia Cavalli, P

Torna il Simposio di scultura : Albinia diventa capitale dell'arte per una settimana : Ci sono pochi spettacoli più belli di quelli dei mulini a vento che ruotano insieme in una fresca giornata di vento in una zona di campagna '. Questa citazione, dello scrittore scozzese Robert Louis Stevenson, è l'...

I favolosi anni della cultura hippy : Nei loro spettacoli tutto era all'insegna dell'anarchia: nessun copione, nessun programma, nessuna prova e alla fine era questa la loro forza. Il film comincia nel 1971, quando la troupe di 47 ...

cultura & ambiente - Notti di BCsicilia : visita al Castello dell’Emiro di Misilmeri : Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 30 agosto 2018 la visita guidata al Castello dell’Emiro. L’appuntamento sarà alle ore 21,00 a Piazza Comitato 1860 a Misilmeri. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni Culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Misilmeri e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità ...

Notti di BCsicilia : a Cefalù si parla del futuro dei beni culturali con l’Assessore Tusa : Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 29 agosto 2018 alle ore 21,30 l’iniziativa “Il futuro dei beni culturali in Sicilia: conversazione con Sebastiano Tusa, Assessore regionale dei beni culturali e dell’Identità Siciliana”. L’incontro si terrà al cinema Di Francesca a Cefalù. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, Amici del Cinema ...