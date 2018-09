La conversione al Ppe che stuzzica il leghista

ilgiornale

(Di venerdì 7 settembre 2018) La ferita nel corpo della Lega è profonda. Basta fare un salto nel Transatlantico di Montecitorio per rendersene conto. "Il sequestro di 49 milioni di euro è la sentenza più politica che ci sia mai stata", si sfoga il sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Guido Guidesi. "È allucinante sbotta che quelli del Pd ci attacchino gridando: Ridate i soldi. Non si rendono conto del precedente che è stato creato, che quella sentenza interviene sul processo democratico del Paese". Come dargli torto. Il sequestro cautelativo di una somma così ingente con una sentenza di primo grado, di cautelativo ha ben poco visto che, nei fatti, ha un effetto immediato: priva un partito delle risorse necessarie per affrontare le prossime elezioni europee o regionali. Insomma, interviene subito, appunto, sul processo democratico e colpisce in primo luogo quelli che sono la parte lesa delle ruberie ...