Kingdom Hearts | Union χ Cross | arrivano i minigiochi di Kingdom Hearts 3

Gamescom 2018 : Kingdom Hearts 3 - prova : Kingdom Hearts 3 è senza dubbio uno dei giochi più attesi del prossimo periodo invernale. Un po' perchè la serie di Square Enix unisce alcuni dei brand più amati del mondo, un po' perché questo terzo capitolo si sta facendo attendere da ormai troppi anni. Anni colmati da spin-off e remake che sono andati ad arricchire (per qualcuno complicare) la storia del gioco e aggiungere nuovi protagonisti e nuovi scenari ai tanti che sono già sfilati sui ...

I boss dei mondi di Kingdom Hearts 3 non saranno rivelati prima del lancio : Kingdom Hearts 3 è uno dei titoli che Square Enix ha portato con sé alla Gamescom 2018. Mentre all'evento il community manager di Square Enix Europe, Sunil Godhania, ha presentato una sezione del gioco a IGN, in questa occasione ha parlato anche di alcuni nuovi dettagli.Tra le nuove informazioni che sono emerse, Godhania ha parlato brevemente dei boss finali di ciascuno dei mondi di Kingdom Hearts 3. Secondo il community manager, Square Enix ha ...

Square Enix non conferma ufficialmente la longevità di 80 ore per Kingdom Hearts 3 : Come probabilmente saprete, pochi giorni fa erano emerse notizie relative alla longevità dell'atteso Kingdom Hearts 3. Si parlava di 40/50 ore di gioco solamente per la campagna principale e di 80 ore contando tutti gli altri contenuti aggiuntivi.Tuttavia, ancora non sono arrivate conferme ufficiali al riguardo. IGN, ha provato a contattare Square Enix per avere dei chiarimenti, ma la compagnia non ha commentato la questione.Quindi, a questo ...

Kingdom Hearts 3 avrà oltre 80 ore di contenuti : Giungono da Square Enix interessanti novità sull'attesissimo Kingdom Hearts 3, informazioni che, nello specifico, riguardano la longevità e le ore di gioco. Come riporta Gamingbolt, il team impegnato sulla prossima avventura di Sora, Paperino, Pippo e tutti gli altri, ha rilasciato un'intervista a Geek.com, nella quale viene spiegato che nel gioco ci saranno oltre 80 ore di contenuti.Il sito in questione ha anche avuto l'occasione di provare ...

Kingdom Hearts 3 : Sora si troverà in estrema difficoltà - Nomura si lascia andare sul gioco : Kingdom Hearts 3 ha finalmente una data di lancio, per cui se l'attesa non fosse di per sé insopportabile ci pensa Tetsuya Nomura a imboccarci di interessanti rivelazioni su Sora e i suoi compagni, sulla storia che ci aspetta ed in particolare sulla battaglia finale, che porrà tutto ad una conclusione.Come riporta VG247 Nomura sta lasciando rivelazioni giorno dopo giorno, quasi a vole farsi scusare per tutti questi anni di silenzio. "Sora è un ...

Nel trailer dedicato al Kingdom Hearts III Orchestra un nuovo nemico potrebbe esser stato svelato : Un trailer a porte chiuse di Kingdom Hearts 3 è stato mostrato in seguito alla conferenza Microsoft all'E3, e in tale occasione si sarebbe potuto intravvedere un nuovo minaccioso nemico, riporta VG247.Il trailer era infatti a porte chiuse ma qualche furbetto ha ben pensato di catturare qualche immagine con il telefono, e nonostante la scarsa qualità del video, si può chiaramente vedere il ritorno di Pence e, soprattutto, un nuovo possibile ...