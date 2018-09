Kimi Raikkonen | sospesi | in attesa della Ferrari

Ferrari. Ufficiale : Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen : E’ arrivata l’ufficialità del cambio al volante della Ferrari per il 2019. E’ stata una gaffe di Garage Italia a

Ferrari - Sebastian Vettel massacra Kimi Raikkonen : 'Ormai è chiaro che corro contro...' : Intervistato da Ziggo Sport , il tedesco - che un tempo definiva Raikkonen 'il miglior compagno del mondo' - accusa la Ferrari di averlo lasciato libero di correre. 'Non sono particolarmente contento ...

F1 - Vettel incredulo riguardo il comportamento di Raikkonen al via : “Kimi mi ha sorpreso” : Il pilota tedesco ha analizzato quanto successo dopo la partenza del Gp di Monza, svelando un pizzico di incredulità nei confronti di Raikkonen-- La gara di Sebastian Vettel è finita dopo pochi secondi, il tempo di entrare in collisione con Hamilton e ritrovarsi ultimo dopo poche curve. Un contatto inutile e deleterio, che ha obbligato il tedesco a ricostruire un Gran Premio che avrebbe dovuto vincere. La doppia porta in faccia ...

F1 - GP Italia - Kimi Raikkonen eletto 'Driver of the Day' : Per il campione del mondo 2007 si tratta del primo riconoscimento in stagione. F1 - GP Italia, Kimi Raikkonen eletto 'Driver of the Day' 5 , 100%, 1 vote

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “La macchina era veloce. Mi sono dovuto arrendere ai problemi con la gomma” : E’ secondo Kimi Raikkonen nel GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Una prestazione di grande determinazione e volontà quella del finlandese che ha cercato di resistere al meglio possibile ad un grandioso Lewis Hamilton che, nonostante una macchina non all’altezza della Rossa, ha potuto sfruttare alla grande un problema alle gomme del finnico, vincendo la corsa di Monza e allungando nel campionato ...

F1 - GP Italia 2018 : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono pronti all’impresa - ma Lewis Hamilton è vicino : Era dal 2010 (con Fernando Alonso) che una Ferrari non scattava dalla pole position del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Era addirittura dal 2000 (con Michael Schumacher e Rubens Barrichello) che due Rosse non monopolizzavano la prima fila di Monza. A questo punto per la scuderia di Maranello non rimane che ritoccare l’ultimo (e più importante) record ancora da battere. Ovvero gli otto anni senza vittoria sulla pista di casa. ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Kimi Raikkonen spaziale! Pole-position da fenomeno - 2° Vettel! 3° un Hamilton indomabile : La tensione si tagliava con il coltello a Monza, si sapeva che sarebbe stata una sfida decisa per una questione di millesimi, e così è stato. Le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno sono state tra le più belle di sempre. La pole position la piazza Kimi Raikkonen (Ferrari) con il nuovo record della pista in 1:19.119 con gomma SuperSoft, diventando l’autore del giro con la più alta velocità media di sempre della ...

