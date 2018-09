Kidding | la serie tv con Jim Carrey dove il dramma è dietro la comicità

Kidding - al via la serie con Jim Carrey e la regia di Michel Gondry : Dopo oltre un anno di pausa, funestata anche dal suicidio della sua ex ragazza e dallo strascico legato all’evento luttuoso, Jim Carrey (The Truman Show) torna sulla scena non al cinema ma per una serie tv dal titolo Kidding in cui è la star protagonista e vero mattatore della trasmissione. In onda su Showtime dal 9 settembre per 10 puntate di 30 minuti è una delle trasmissioni più attese della nuova stagione anche perché vede alla regia ...