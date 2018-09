Keith Moon | 40 anni fa se ne andava l’anima folle degli Who

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 settembre 2018) Se parliamo di musica occorre fare i conti con la storia e più in generale con chi ne ha definito il tratto. Figure imprescindibili, prevalentemente passati a miglior vita. D’altronde “il rock è vecchio”! Ed è proprio per questo che, nel presente, ha molto da raccontare. Come ad esempio la storia di. Do you know? Il mitico batteristaWho moriva proprio oggi, il 7 settembre di 40fa. Parliamo di un musicista unico nel suo genere, al punto da sostenere che il sound della band di Londra fu fortemente caratterizzato dall’impeto delle sue gesta. Era forsedella band? Lo era esattamente nella misura in cui Pete Townshend ne era il cervello, Roger Daltrey il cuore e John Entwistle il talento. Quei quattro, insieme, furono in grado di tracciare le coordinate del suono, creando un asse indissolubile sul quale impostare le fortune del rock. Ma la ...