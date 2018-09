Kappa per K-Way arriva la collezione che piace ai millennials

Empoli - Joma saluta : Kappa sarà il nuovo sponsor per 5 anni : nuovo sponsor tecnico per l’ Empoli . La società toscana ha infatti ufficializzato l’accordo con Kappa per le prossime cinque stagioni, saluta ndo quindi il marchio Joma che ha accompagnato il club negli ultimi tre anni . «L’ Empoli FC è lieta di comunicare che il “logo degli Omini” vestirà il team dalla stagione 2018/2019. L’accordo è stato realizzato grazie […] L'articolo Empoli , Joma saluta : Kappa sarà il ...

Nuovo sponsor tecnico in casa Empoli : accordo per cinque anni con Kappa : Il brand degli omini sarà lo sponsor tecnico dei toscani, neopromossi in Serie A, per cinque anni L'articolo Nuovo sponsor tecnico in casa Empoli: accordo per cinque anni con Kappa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.