Juventus | oltre a Pogba Marotta punta il Pallone d' Oro dei dirigenti

Juventus - il titolo vola oltre i massimi storici : capitalizzazione a 1 - 4miliardi : Continua a volare il titolo della Juventus in borsa: ha raggiunto un nuovo record, superando il massimo storico.

Lemina - multa da record in Inghilterra : sanzione da oltre 100.000 euro per l'ex Juventus : Mario Lemina , ex centrocampista della Juventus, si è trasferito la scorsa estate in Inghilterra tra le fila del Southampton. Il classe '93, tra l'altro, è diventato da poco padre del figlio Isaiah-...

Serie A - oltre 700mila spettatori medi su DAZN per Parma-Juventus : Nielsen Sports ha rilasciato alcuni dati che delineano l'impatto di DAZN nel primo mese dal lancio in Italia.

Juventus ai massimi storici in borsa : titolo oltre 1 - 22 euro per azione : Ancora acquisti sulla Juventus in Piazza Affari: dopo il sorteggio dei giorni di Champions, il titolo bianconero cresce

Juventus - il titolo supera 1 euro per azione : capitalizzazione oltre il miliardo : Non si ferma la crescita per la Juventus in borsa. Dopo il picco per CR7, il titolo dei bianconeri sta continuando a salire.

Juventus - contro il Chievo una panchina da oltre 200 milioni di euro : panchina DA oltre 200 milioni- Primo successo in campionato per la Juventus nonostante la tanta sofferenza. Un 3-2 che carica di autostima i bianconeri in vista del prossimo impegno contro la Lazio. Come riportato dall'odierna edizione della "Gazzetta dello Sport", in occasione del match di sabato contro i veneti, la Juve ha tenuto in panchina

Juventus - Chiellini oltreoceano rivendica il suo ruolo da capitano : "spero di essere bravo come Buffon e Del Piero" : Giorgio Chiellini parla nella conferenza stampa prima del match della Juventus contro la selezione All Star della Mls La Juventus è ad Atlanta dove nei prossimi gironi affronterà una selezione All Star della Mls. Mentre alla Continassa si è assistito al primo allenamento da bianconero di Cristiano Ronaldo, oltreoceano i bianconeri continuano la loro tournée. Giorgio Chiellini ha parlato alla conferenza stampa prima del match della sua

Juventus - cessioni d'oro : i bianconeri si preparano ad incassare oltre 300 milioni : La Juventus si mostra ancora una volta azienda solida e società ricchissima, le spese sul mercato verranno finanziate dalle cessioni che sono in arrivo La Juventus non sa solo spendere, ma è abile anche nel fare cassa, mantenendo rosea la situazione economica del club. Questa estate sarà certamente ricordata per l'acquisto di Cristiano Ronaldo, ma i bianconeri ancora non hanno certo terminato le proprie operazioni. La rosa va

Juventus - abbonamenti sold out : incassi per oltre 30 milioni : Si è già chiusa la campagna abbonamenti per la Juventus. La società bianconera ha ufficializzato ieri il sold out.

Cristiano Ronaldo-Juventus e le folli polemiche sullo stipendio : un affare che si "ripagherà" da solo - Codacons ed operai vadano oltre le mere cifre : Cristiano Ronaldo è un uomo destinato a dividere l'opinione pubblica, come tutti i personaggi più influenti al mondo: il suo arrivo alla Juventus ha scatenato il caos Cristiano Ronaldo fa già discutere, ancor prima del suo arrivo in Italia, per lo stipendio da 30 milioni percepito ed il pagamento di 120 milioni da parte della Juventus al Real Madrid. Incredibile come ancora una volta si faccia fatica ad inquadrare un investimento nel

Juventus - con Cristiano Ronaldo l'affare che va oltre lo sport : Teleborsa, - Ora che ufficialmente Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus, si possono fare i conti su quella che viene definita, almeno in Italia, l'operazione del secolo . Tralasciando l'...