Jaguar E-Type EV | anche Diabolik sceglie l’auto elettrica

Jaguar - la E-type elettrica non è più un sogno : Jaguar classic realizzerà la E-type elettrica a zero emissioni: avviata la produzione dell’iconica sportiva Sulla scia degli ottimi riscontri ottenuti con la concept “dell’auto più bella del mondo”, Jaguar Classic ha confermato l’inizio della produzione della E-type interamente elettrica . La decisione segue le orme del successo ottenuto dalla concept nel settembre del 2017 al Jaguar Land Rover Tech Fest. Grazie alla sua rinomata esperienza ...

Jaguar - La E-Type elettrica arriverà nel 2020 : Lhanno ammirata tutti in mondovisione, come coprotagonista del Royal Wedding dello scorso maggio, quando Harry e Meghan hanno lasciato il castello di Windsor. Il prototipo della Jaguar E-Type elettrica, a sua volta derivante dalla E-Type Zero rinata un anno fa grazie alla Jaguar Classic, diventerà presto realtà. Lo dimostra anche il passaggio a Pebble Beach, location ideale per un'auto iconica come questa, sospesa tra passato (il suo design ...