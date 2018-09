Italia-Polonia 1-1 | le pagelle di CalcioWeb ...

Italia - la Nations League parte con un pareggio : 1-1 contro la Polonia : Un' Italia in crescita pareggia 1-1 a Bologna contro la Polonia nella prima uscita del gruppo 3 di Nations League . Ad andare in vantaggio sono però i polacchi, nel primo tempo, con il 'napoletano' ...

Nations League - Italia -Polonia 1-1 : 22.40 L'Italia comincia con un pari l'avventura nella neonata Nations League .A Bologna 1-1 in rimonta con la Polonia. Ospiti pericolosi con Zielinski e Krychowiak, brazo Donnarumma a sventare le minacce.Bernardeschi sfiora il palo col sinistro dal limite.Al 40' cross di Lewandowski per l'inserimento di Zielinski e vantaggio polacco. Ripresa con la Polonia che attende. Bernardeschi manca ancora di poco il bersaglio.Entra Chiesa che è ...

Mario Balotelli - il disastro in Italia -Polonia : Mancini lo toglie dopo un'ora - come lo massacrano i tifosi : Finisce malissimo, dopo un'ora , la partita di Mario Balotelli : quello che dovrebbe essere il leader della nuova Nazionale di Roberto Mancini esce mestamente, salutato da bordate di fischi del ...

Diretta/ Italia -Polonia (risultato live 0-1) streaming video Rai : Bernardeschi non trova la porta : Diretta Italia Polonia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. A Bologna la nostra nazionale fa l'esordio nella nuova Nations League(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:51:00 GMT)

Italia-Polonia 0-1 LIVE - in gol Zielinski : Prende il via tra pochi minuti la Nations League dell’Italia, una competizione che può dare importanti indicazioni per il Ct Roberto Mancini, si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna. Alla fine l’allenatore azzurro ha scelto Bernardeschi per il ruolo di attaccante esterno, a centrocampo c’è Pellegrini. Italia-Polonia 0-1 LIVE (39′ Zielinski) GUARDA IL VIDEO –> Italia, il sopralluogo in campo della ...