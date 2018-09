Italia-Polonia 0-1 LIVE | in gol Zielinski

calcioweb.eu

: VIDEO Under 20 Polonia-Italia 0-3, doppietta di Kean ? - forumJuventus : VIDEO Under 20 Polonia-Italia 0-3, doppietta di Kean ? - Vivo_Azzurro : Le formazioni di #Polonia e #Italia! #UEFA #NationsLeague ???? #ItaliaPolonia ???????? ?? Stadio #DallAra - #Bologna ? h.… - Gazzetta_it : Gli azzurrini piegano la #Polonia 3-0. Decisiva la doppietta di #Kean #ItaliaU20 -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Prende il via tra pochi minuti la Nations League dell’, una competizione che può dare importanti indicazioni per il Ct Roberto Mancini, si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna. Alla fine l’allenatore azzurro ha scelto Bernardeschi per il ruolo di attaccante esterno, a centrocampo c’è Pellegrini.0-1(39′) GUARDA IL VIDEO –>, il sopralluogo in campo della Nazionale prima della gara contro laGUARDA IL VIDEO –>, in diretta dallo stadio Dall’Ara GUARDA IL VIDEO –>, la rifinitura prima della gara contro laLEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articolo0-1, in golCalcioWeb.