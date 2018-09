Italia | orgoglio e pregiudizio | talento e grinta nel pareggio contro la Polonia | ma giù

Giorgia Meloni - orgoglio Italiano : 'Gli africani a casa nostra non ci stanno' : A tenere banco è, ancora, il tema dell'immigrazione, nei giorni caldissimi dell'emergenza in Libia e nei giorni in cui gli echi dell'ultimo caso-Diciotti ancora non si sono spenti. E, come al solito, ...

Tria tra Fitch - Europa e Mercati/ Ultime notizie : “Serve scatto d'orgoglio - Italia rispetta gli impegni” : Tria gela Di Maio: "obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%". Ultime notizie, Brunetta "consiglia": "Situazione grave, il Governo anticipi il Def"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:23:00 GMT)

Tria chiede uno scatto d'orgoglio : «L'Italia non è il Paese della finanza allegra» : Appare tranquillo, quasi sollevato il ministro dell'Economia Giovanni Tria dopo che Fitch non ha abbassato il rating BBB dell'Italia, pur portando da stabile a negativo l'outlook. «Vedo il mantenimento del rating da parte di Fitch, e il rinvio di ...

Rocca di Papa - Sami - Unhcr - : "Italia deve essere orgogliosa di ospitare questi rifugiati" : "L'Italia dovrebbe essere orgogliosa del fatto che i rifugiati siano accolti qui". Così Carlotta Sami dell'Unhcr, uscendo dal Centro di accoglienza "Un mondo migliore" di Rocca di Papa, dopo aver ...

Orgoglio Venezia : simbolo di un'Italia che sa rinascere : da Venezia Adesso che la 75° edizione del Festival di Venezia allestisce, al piano terra del mitico Hotel des Bains, Il Cinema in Mostra, possiamo dire che il lungo inverno del nostro scontento ...

Spazio : “Aeolus in orbita - orgoglio per l’Italia e per il Lazio” : “Nello spettacolare lancio di ieri sera del razzo Vega, con a bordo il satellite dell’Esa Aeolus, c’è l’eccellenza italiana in prima linea, nella ricerca e innovazione“: lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori. “Il razzo Vega è costruito a Colleferro mentre il sistema Aladin, che viene trasportato nello Spazio, è frutto della collaborazione tra Leonardo (suoi ...

Crollo ponte Genova - Salvini : “Notte di ricerche - i vigili del fuoco orgoglio dell’Italia” : “Altra notte di soccorsi e di ricerche. A Genova i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per demolire e rimuovere le macerie. Grazie, eroi, siete l’orgoglio dell’Italia“: lo ha scritto in un post su Facebook Matteo Salvini. L'articolo Crollo ponte Genova, Salvini: “Notte di ricerche, i vigili del fuoco orgoglio dell’Italia” sembra essere il primo su Meteo Web.

Alberto Angela - orgoglio Italiano : lo schiaffo ai francesi - che cosa lo infastidisce : La rivalità tra Francia e Italia è durissima a morire. E non mancano i pretesti perché gli sfottò tra i due Paesi ripartano fittissimi, dal calcio alle tensioni politiche. Puntualmente gli italiani ...

Salvini e la carta d'identità : «Via la dizione genitore 1 e 2 Si torna a madre e padre. Io troglodita? Orgoglioso» Genitori gay in Italia : ... : Matteo Salvini, Lapresse, «Ci stiamo lavorando, ho chiesto un parere all'Avvocatura di Stato, ho dato indicazione ai prefetti di ricorrere. La mia posizione è fermamente contraria». Così Matteo ...

Salvini elogia il poliziotto eroe : "Orgoglio Italiano - merita la promozione" : Matteo Salvini pensa a una promozione. Da ministro dell'Interno, dunque responsabile per la polizia, intende premiare l' agente eroe che nei drammatici momenti dell' incidente di Bologna ha superato ...

Grillo : "Foodora via dall'Italia? Orgoglioso di Di Maio" : Foodora ha deciso di lasciare l'Italia , venderà il marchio a qualcun altro. Una foresta di gufi si è assiepata per invocare il Dio del 'Turbocapitalismo' contro le 'dissennate politiche del Ministro ...

“Il migliore del mondo”. Italia - è orgoglio nazionale per Alessio. Non succedeva da 44 anni. Applausi : Una bella soddisfazione per l’Italia intera: è stata assegnata al matematico Alessio Figalli la medaglia Fields, l’equivalente del Premio Nobel per la matematica. Il giovane scienziato Italiano, ex allievo della Scuola Normale Superiore e dal 2016 professore all’ETH di Zurigo, ha ricevuto il riconoscimento più ambito per i matematici, durante la cerimonia di apertura del ventottesimo ‘International Congress of ...

La diga in Etiopia "Orgoglio d'Italia" dall'impatto devastante sulle tribù - : ... che sono completamente emarginati, non fanno parte del progetto di sviluppo del Paese che in passato ha mostrato un'economia in rapida crescita, ma che ora si prevede che il Pil subirà un duro colpo ...