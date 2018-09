Italia | la Nations League parte con un pareggio | 1-1 contro la Polonia

Italia brutta contro la Polonia ma è un pareggio che fa morale : entra Chiesa e cambia la partita - esordio con pareggio in Nations League [FOTO] : 1/17 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Nations League - Italia-Polonia 1-1 : 22.40 L'Italia comincia con un pari l'avventura nella neonata Nations League.A Bologna 1-1 in rimonta con la Polonia. Ospiti pericolosi con Zielinski e Krychowiak, brazo Donnarumma a sventare le minacce.Bernardeschi sfiora il palo col sinistro dal limite.Al 40' cross di Lewandowski per l'inserimento di Zielinski e vantaggio polacco. Ripresa con la Polonia che attende. Bernardeschi manca ancora di poco il bersaglio.Entra Chiesa che è ...

Nations League 2019 - Portogallo-Italia. Quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Lunedì 10 settembre si giocherà Portogallo-Italia, seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. A Lisbona gli azzurri sfideranno i Campioni d’Europa privi però di Cristiano Ronaldo: la nostra Nazionale andrà a caccia di una preziosa vittoria in trasferta dopo aver affrontato la Polonia allo Stadio Dall’Ara di Bologna. I ragazzi di Roberto Mancini cercano pian piano di ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali ...

Italia-Polonia 0-0 LIVE - inizia la Nations League della squadra di Mancini : Prende il via tra pochi minuti la Nations League dell’Italia, una competizione che può dare importanti indicazioni per il Ct Roberto Mancini, si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna. Alla fine l’allenatore azzurro ha scelto Bernardeschi per il ruolo di attaccante esterno, a centrocampo c’è Pellegrini. Nel frattempo ecco alcuni video esclusivi di CalcioWeb, riprese realizzate da Vanni Zagnoli, il sopralluogo in ...

Nations League - Italia-Polonia – Tutto pronto per l’esordio : sopralluogo in campo e rifinitura degli azzurri [VIDEO] : Tutto pronto per la sfida d’apertura della Nations League fra Italia e Polonia: il sopralluogo sul manto erboso del Dall’Ara e gli ultimi allenamenti prima della partita Tutto pronto allo stadio Dall’Ara di Bologna per l’esordio della Nazionale nella Nations League, neonata competizione europea tutta da scoprire. L’Italia affronterà la Polonia nella sfida di apertura della competizione: un match di sicuro non ...

Italia-Polonia 0-0 - Nations League 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Italia-Polonia, Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Nations League - Italia-Polonia in diretta LIVE. Le formazioni ufficiali : formazioni ufficiali Italia, 4-3-3,: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne Polonia, 4-4-1-1,: Fabianski; Bereszynski,...

Uefa Nations League - Italia vs Polonia : dove e come vederla in TV e in Streaming : Nuovo appuntamento per le nazionali affiliate alla confederazione europea. Stasera protagonista la nostra nazionale, per la prima volta in campo con il nuovo ct. Mancini.