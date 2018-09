Italia -Polonia 1-1 nell'esordio in Nations League : Roma, 7 set. , askanews, Finisce 1-1 tra Italia e Polonia il match di esordio in Nations League della Nazionale di Roberto Mancini. La Polonia passa meritatamente in vantaggio al 40 con Zielinski che ...

Nations League - Italia -Polonia 1-1 : Jorginho risponde a Zielinski : Ci salvano Jorginho e Chiesa. Il centrocampista del Chelsea segna il rigore procurato dall'ala della Fiorentina, replica al vantaggio di Zielinski e consente all'Italia di non partire in Nations ...

Italia - la Nations League parte con un pareggio : 1-1 contro la Polonia : Un' Italia in crescita pareggia 1-1 a Bologna contro la Polonia nella prima uscita del gruppo 3 di Nations League . Ad andare in vantaggio sono però i polacchi, nel primo tempo, con il 'napoletano' ...

Nations League - Italia -Polonia 1-1 : 22.40 L'Italia comincia con un pari l'avventura nella neonata Nations League .A Bologna 1-1 in rimonta con la Polonia. Ospiti pericolosi con Zielinski e Krychowiak, brazo Donnarumma a sventare le minacce.Bernardeschi sfiora il palo col sinistro dal limite.Al 40' cross di Lewandowski per l'inserimento di Zielinski e vantaggio polacco. Ripresa con la Polonia che attende. Bernardeschi manca ancora di poco il bersaglio.Entra Chiesa che è ...

Italia -Polonia 0-1 - Nations League 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Italia-Polonia , Nations League 2018 / 2019 : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato , pagelle, sintesi e tabellino.

Italia-Polonia 0-0 LIVE - inizia la Nations League della squadra di Mancini : Prende il via tra pochi minuti la Nations League dell’Italia, una competizione che può dare importanti indicazioni per il Ct Roberto Mancini, si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna. Alla fine l’allenatore azzurro ha scelto Bernardeschi per il ruolo di attaccante esterno, a centrocampo c’è Pellegrini. Nel frattempo ecco alcuni video esclusivi di CalcioWeb, riprese realizzate da Vanni Zagnoli, il sopralluogo in ...