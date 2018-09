Italia contro Francia anche sul voto in Libia

Pallavolo femminile - l'Italia a Bergamo Sfide contro l'Olanda verso il Mondiale : La Nazionale ha programmato tre amichevoli nella nostra provincia prima del Giappone. Venerdì 14 e sabato 15 settembre a Costa Volpino, domenica 16 al Palasport cittadino: avversaria sempre l'Olanda.

Italia-Portogallo di nuovo contro - le due Nazionali Under 19 si sfidano a poco più di un mese dalla finale europea : Le due Nazionali Under 19 si ritrovano una di fronte all’altra, gli azzurri hanno la possibilità di prendersi la rivincita Il 19 luglio a Seinajoki, cittadina finlandese di circa 60mila abitanti, le Nazionali Under 19 di Italia e Portogallo diedero vita ad una delle più avvincenti finali della storia del Campionato Europeo. Gli Azzurrini riuscirono a rimontare lo svantaggio di due gol nel finale dei tempi regolamentari grazie ad una ...

Italia Under 21 - pesante sconfitta contro la Slovacchia : E’ andata in scena la gara amichevole tra l’Italia Under 21 e la Slovacchia, pesante ko per gli azzurrini: 3-0 il risultato finale. Calabria dimentica Haraslin in area e l’esterno non lascia scampo ad Audero, sempre il centrocampista trova il raddoppio nella ripresa, Mraz chiude definitivamente i conti. “Mi dispiace perché non fa mai piacere perdere, vogliamo sempre vincere e giocare bene, mentre stasera non abbiamo ...

Volley femminile - Europei U19 2018 : Italia imbattuta - 3-0 all’Albania e ora la semifinale contro la Turchia : L’Italia si conferma imbattuta agli Europei U19 di Volley femminile, a Durazzo sconfigge l’Albania con un sonoro 3-0 (25-13; 25-14; 25-19) e chiude la fase a gironi con cinque vittorie all’attivo. Le ragazze di Massimo Bellano, già certe del primo posto nel girone e della qualificazione alle semifinali, non hanno fatto sconti alle padrone di casa e ora si concedono un giorno di riposo per poi tornare in campo sabato contro la ...

Nations League – Chiellini esalta l’Italia alla vigilia del match contro la Polonia : “c’è talento! Vi spiego perchè sono tornato” : alla vigilia della sfida di Nations League fra Italia e Polonia, capitan Giorgio Chiellini ha parlato del clima che si respira all’interno dello spogliatoio azzurro, dei motivi del suo ritorno, e della nuova Nazionale di Mancini Nella serata di domani, l’Italia si troverà impegnata nel primo test ufficiale dell’era Mancini. Allo stadio Dall’Ara di Bologna, andrà infatti in scena la prima sfida di Nations ...

Borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi del 6/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2 miliardi di euro, in deciso ribasso, -31,83%,, rispetto alla seduta precedente che aveva ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : l’Italia femminile facile contro la Svizzera : Torneo di Montreux: tutto facile per le azzurre, 3-0 alla Svizzera Nel Torneo di Montreux nessun problema per la nazionale italiana femminile, oggi vincitrice contro la Svizzera 3-0 (25-15, 25-18, 25-22). Troppo netto il divario tra le due formazioni, le ragazze di Mazzanti hanno dominato sin dalle prime azioni, chiudendo velocemente il discorso. Grazie al successo l’Italia si è portato a un passo dalle semifinali, per avere la ...

Giorgia Meloni - dopo la sentenza sulla Lega attacca i giudici : 'Decisione ingiusta contro milioni di Italiani' : Quella dei giudici è una 'sentenza ingiusta', scrive la Meloni su Facebook, che non potrà però 'fermare l'azione politica di un partito. Se c'è qualcuno che in passato ha sbagliato e ha commesso ...

A Bologna l’Italia di Mancini scende in campo contro la Polonia : le quote di William Hill : Non più amichevoli di avvicinamento agli Europei: la rivoluzione si concretizzerà in questa stagione agonistica a partire da questa settimana. Un torneo tutto per le 55 nazionali che si affronteranno in gare ufficiali organizzate in quattro leghe (A, B, C e D) in base al ranking Uefa. Ad attendere i tifosi un vero e proprio campionato con meccanismo di promozioni e retrocessioni, che condurrà alla conquista del trofeo della Nations League ...

Uefa Nations League - l’Italia debutta contro la Polonia al Dall’Ara : le quote di William Hill : La Nazionale di Mancini debutta nella Uefa Nations League contro la Polonia, azzurri favoriti secondo le quote William Hill Il percorso internazionale degli azzurri riparte dalla neonata Nations League: all’appuntamento di Bologna non mancheranno le quote Maggiorate di William Hill. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Non più amichevoli di avvicinamento agli Europei: la ...

Under 21 - Italia impegnata in amichevole contro la Slovacchia : dal 1' Cutrone : Gli Azzurrini di Gigi Di Biagio proseguono la preparazione dell’Europeo che si disputerà in casa in coabitazione con San Marino. Oggi previsto un test amichevole contro la Slovacchia Under 21, attualmente secondi nel loro gruppo e vicini alla conquista di un posto ai prossimi playoff per la qualificazione alla competizione internazionale. L’Italia, in quanto paese ospitante, è qualificata di diritto all’Europeo. Nella ...

Pentathlon - Mondiali Città del Messico 2018 : i favoriti della gara maschile. Sarà Francia contro Sud Corea? L’Italia insegue : Siamo ormai ai nastri di partenza dei Mondiali di Pentathlon moderno 2018 di Città del Messico. Nella megalopoli centroamericana vivremo una settimana di grande sport e battaglie, con un parterre de roi davvero di primissimo lignaggio. Tutti i migliori saranno al via e, per quanto riguarda la prova individuale maschile, sono pronti per regalarci grandissimo spettacolo. La finale maschile che, come sempre, Sarà preceduta dalle qualificazioni, si ...

LEGGI RAZZIALI - 80 ANNI FA IN Italia IL DECRETO CONTRO RAZZA EBRAICA/ Boldrini "mai esistito fascismo buono" : LEGGI RAZZIALI fasciste: 80 ANNI fa il primo DECRETO ‘pre-Shoah’. Inizia una delle pagine più nere dell’ITALIA. Durarono dal 1938 fino al 1944, e vennero abolite totalmente nel '47(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:12:00 GMT)