Italia - consumi in calo nel mese di luglio : Segnali di debolezza per il commercio al dettaglio Italiano , in particolare nel comparto dei beni non alimentari. A luglio 2018 si stima che le vendite al dettaglio diminuiscano, rispetto al mese ...

Boom di sigarette tra i minorenni - +50% in Europa/ Ultime notizie : consumi in crescita soprattutto in Italia : Boom di sigarette tra i minorenni, +50% in Europa. Ultime notizie: consumi in crescita soprattutto in Italia e in generale nel sud del Vecchio Continente(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:39:00 GMT)

Bce : in Italia consumi al palo e redditi inferiori a 10 anni fa : Un po' come era successo alla Fed, col suo Qe capacissima di aiutare Wall Street a uscire dal disastro dei mutui subprime, un po' meno Main Street, cioè l'economia reale. Ma non solo. È la stessa Bce ...

La ripresa rallenta - la Bce guarda a Italia e Spagna : 'Redditi bassi - stentano i consumi : Mentre in Germania e Francia sono di circa il 10% più alti rispetto al periodo pre-crisi. L'Istituto di Francoforte inoltre conferma l'uscita dal 'Quantitative easing' dal gennaio 2019 -

Bce : “In Italia e Spagna stenta la ripresa di redditi e consumi. Sono ancora sotto i livelli pre-crisi” : I consumi in Italia e in Spagna “non hanno ancora evidenziato una completa ripresa” mentre in Germania e Francia Sono di circa il 10% più alti rispetto al periodo pre-crisi e anche i redditi reali da lavoro dipendente “permangono significativamente inferiori a prima della crisi” a causa “della moderazione salariale indotta dalla crisi e della disoccupazione rimasta su livelli elevati”. Nel suo bollettino ...

Bce : in Italia e Spagna stenta la ripresa di redditi e consumi : L'ultimo bollettino della Banca Centrale Europea denuncia anche possibili rischi al ribasso per l'economia mondiale a causa dei dazi statunitensi

Bce : in Italia e Spagna stenta la ripresa di redditi e consumi : "A dieci anni dall'inizio della Grande recessione i consumi in Italia e in Spagna non hanno ancora evidenziato una completa ripresa" mentre in Germania e Francia "sono di circa il 10% più alti rispetto al periodo pre-crisi". È quanto si legge nell'ultimo bollettino economico diffuso dalla Bce, che riporta anche come sempre in Italia e Spagna "nonostante gli incrementi generalizzati nell'area euro, i redditi reali da lavoro ...

Birra - in Italia consumi da record : balzo del 3% nel primo semestre 2018 : Teleborsa, - record storico per la Birra sulle tavole degli Italiani con un balzo del 3% nel primo semestre 2018 con oltre 238 milioni di litri bevuti e con un'ulteriore progressione rispetto al +8% ...