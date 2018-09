Italia-Albania | amichevole Under21 | programma | orario e tv

Pallavolo – Europei U19 : l’Italia non conosce ostacoli - stese 3-0 le padrone di casa dell’Albania : Con questa vittoria, Fahr e compagne sono riuscite a blindare il primo posto nel girone, evitando così la Russia in semifinale Nell’ultima gara della fase a giorni dell’Europeo Under 19 femminile, le azzurrine di Massimo Bellano hanno conquistato un altro successo, superando le padrone di casa dell’Albania con un 3-0 (25-13, 25-14, 25-19) che non ammette repliche. Con questa vittoria, Fahr e compagne sono riuscite a blindare il primo posto ...

Italia Under 21 : i convocati di Luigi Di Biagio per i test con Slovacchia e Albania : Il c.t. Italiano Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida amichevole contro Slovacchia e Albania. Sono stati comunicati i 28 Azzurrini convocati dalla Nazionale Italiana Under 21 per le partite amichevoli del 6 e 11 Settembre contro Slovacchia alla MOL Arena di Dunajska Streda e Albania, cinque giorni dopo alla Sardegna Arena di Cagliari in preparazione dei prossimi Campionati europei che l’Italia ospiterà ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under21 per le amichevoli con Slovacchia e Albania : Quando mancano dieci mesi alla Fase finale del Campionato Europeo Under21 che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la compagine tricolore di Gigi Di Biagio si prepara ad affrontare due amichevoli in vista di questa manifestazione. I match saranno contro la Slovacchia e l’Albania, in programma rispettivamente giovedì 6 settembre (ore 18.30) alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda e martedì 11 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ...

Ue avvisa Italia : per mandare migranti in Albania serve loro consenso : Per inviare in migranti della Diciotti in Albania serve "il consenso delle persone" a fare domanda di asilo in un Paese diverso da quello di arrivo. Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione Ue ...

Migranti : Albania - Italia lasciata sola : GENOVA, 28 AGO - "L'Italia è stato il Paese più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni, ma è stata lasciata sola e i nervi non sono più saldi, noi siamo intervenuti sperando che l'Europa faccia ...

Migranti - Albania : Ue lascia sola Italia : ANSA, - GENOVA, 28 AGO - "L'Italia è stato il Paese più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni, ma è stata lasciata sola e i nervi non sono più saldi, noi siamo intervenuti sperando che l'Europa ...

Migranti : premier Albania - Italia ci salvò - ora ricambiamo : "Davanti allo spettacolo di miseria e di vergogna, con esseri umani ridotti in larve sotto gli occhi di tutti, mentre il Paese forse più accogliente d'Europa negli ultimi 30 anni è stato lasciato solo,...

Forte scossa di terremoto in Albania. Sentita anche in Italia : Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita in Albania alle 17,38 (ora Italiana).Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la magnitudo è stata di 5.8. La scossa ha avuto epicentro nel distretto di Dibër, a 40 chilometri a nord-est della capitale Tirana. Ma anche i cittadini di Durazzo hanno sentito la scossa. L'ipocentro, invece, è stato localizzato a 10 chilometri di profondità. Come scrive meteoweb, la scossa, di ...

In Albania gli archeologi Italiani scoprono fortezze millenarie di epoca romana : Una campagna di scavi condotta dall'Università di Macerata in collaborazione con l'Istituto archeologico di Tirana si è conclusa nei pressi delle fortezze di Paleokaster e di Melan, dove sono stati scoperti un laterizio iscritto con la dedica dell'edificio di culto e imponenti strutture fortificate di età ellenistica e bizantina.Continua a leggere

