Istat | la crescita dell' economia prosegue a ritmi contenuti

Istat : Pil in crescita - occupazione stabile - i prezzi aumentano : L'Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso oggi, venerdì 31 agosto 2018, i dati relativi ai conti economici del secondo trimestre 2018, quelli sull'occupazione a luglio 2018 e le stime preliminari sui prezzi nel mese di agosto 2018.Per quanto riguarda il Pil, il prodotto interno lordo italiano è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1,2% nei confronti del secondo trimestre del 2017 e la variazione del Pil acquisita ...

Pil - Istat conferma : “Nel secondo trimestre crescita rallenta a +0 - 2%”. In agosto inflazione in salita dello 0 - 5% : Nel secondo trimestre 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,2%. L’Istat, nelle sue stime definitive sui conti economici del periodo aprile-giugno, conferma dunque il rallentamento rispetto al primo trimestre prefigurato nella prima stima. Il dato italiano è identico a quello registrato dalla Francia ma inferiore al +0,5% della Germania e al +0,4% del Regno Unito. L’istituto di statistica ha in compenso rivisto al rialzo la ...

Istat : crescita ancora lenta - Pil a +0 - 2% nel secondo trimestre - : L'Istituto nazionale di Statistica ha pubblicato i conti economici relativi al periodo aprile-giugno 2018. Sulla decelerazione pesa la domanda estera. Rivista in rialzo la prima stima sulla crescita ...

Istat - export in crescita a giugno 4 - 6% : ANSA, - ROMA, 10 AGO - A giugno 2018 l'Istat segnala "un'ampia crescita congiunturale" dell'export, +4,6%, e un aumento, rispetto al 2017, del 6,6%. Nei primi sei mesi dell'anno l'incremento ...

Istat - export in crescita a giugno 4 - 6% : ANSA, - ROMA, 10 AGO - A giugno 2018 l'Istat segnala "un'ampia crescita congiunturale" dell'export, +4,6%, e un aumento, rispetto al 2017, del 6,6%. Nei primi sei mesi dell'anno l'incremento ...

Istat - prosegue fase di rallentamento della crescita : Teleborsa, - prosegue la fase di rallentamento della crescita economica in Italia , condizionata dal contributo negativo della domanda estera netta. E' quanto emerge dalla nota mensile dell'ISTAT ...

Pil : Istat - prevista crescita contenuta : 13.14 "L'indicatore anticipatore continua a registrare flessioni,segnalando il proseguimento dell'attuale fase di contenimento dei ritmi di crescita economica Così l'Istat nella nota mensile sull' andamento dell'economia italiana. Per l'Istat "si rafforza la crescita dell'economia Usa mentre si conferma il rallentamento di quella dell'area euro" e "anche in Italia l'economia decelera, condizionata dal contributo negativo della domanda estera ...

Istat - PIL : crescita contenuta - economia decelera : Ritmi di crescita contenuti per il PIL italiano secondo quanto rende noto l'Istat nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. 'In Italia l' economia decelera, condizionata dal contributo negativo della domanda estera netta. A giugno l'occupazione mostra una lieve flessione, in un contesto caratterizzato da miglioramenti su base sia ...

Istat - prosegue fase di rallentamento della crescita : prosegue la fase di rallentamento della crescita economica in Italia , condizionata dal contributo negativo della domanda estera netta. E' quanto emerge dalla nota mensile dell'ISTAT nella quale l'...

Istat : prosegue fase rallentamento crescita economica : Roma, 3 ago., askanews, - prosegue la fase di rallentamento della crescita economica in Italia. E' quanto emerge dalla nota mensile dell'Istat. 'L'indicatore anticipatore - si legge nella nota - ...

Istat : crescita e occupazione rallentano : L'Istat osserva che la durata dell'attuale fase di espansione dell'economia italiana prosegue ormai da sedici trimestri, con una crescita complessiva nell'arco del periodo pari al 4,5%. Eppure il ...

Istat - SALGONO DISOCCUPAZIONE E CONTRATTI A TERMINE/ Rallenta la crescita Pil : +0 - 2% nel secondo trimestre : ISTAT, la DISOCCUPAZIONE torna a salire a giugno, portandosi al 10,9%. In crescita i CONTRATTI a TERMINE. I giovani senza lavoro SALGONO al 32,6%. Rallenta la crescita annua(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Istat - rallenta la crescita nel secondo trimestre : La durata dell'attuale fase di espansione dell'economia italiana - ricorda l'istituto di statistica - prosegue ormai da sedici trimestri, con una crescita complessiva nell'arco del periodo pari al 4,...

Pil : Istat - in 2° trim. rallenta - crescita inferiore a 6 trim. precedenti(2) : (AdnKronos) – Con il risultato del secondo trimestre la durata dell’attuale fase di espansione dell’economia italiana raggiunge 16 trimestri, con una crescita complessiva nell’arco di questo periodo del 4,5%. Tuttavia, sottolinea ancora l’Istat, il livello del Pil risulta inferiore dello 0,7% rispetto al precedente picco del secondo trimestre del 2011.L'articolo Pil: Istat, in 2° trim. rallenta, crescita ...