Isoardi e la pancetta di Salvini | le meduse di Di Maio | tutto il peggio della settimana

Elisa Isoardi parla del “suo” Matteo Salvini : “È un orso - negli ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta” : “Matteo in questi ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta, è vero. Fa una vita frenetica e non rispetta la regolarità nei pasti. Ha talmente tanti impegni che non riesce a dare priorità anche a un regime alimentare corretto. Ma quando è a casa cerco di preparargli piatti sani, saporiti e a basso contenuto calorico”. In un’intervista al settimanale Oggi, Elisa Isoardi parla del “suo” Matteo Salvini, ...