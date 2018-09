Irina Shayk stella della sfilata Intimissimi

gqitalia

: Intimissimi show: Viky Varga, Bruna Marquezine e Irina Shayk danno spettacolo [GALLERY] - UgoBaroni : Intimissimi show: Viky Varga, Bruna Marquezine e Irina Shayk danno spettacolo [GALLERY] - bestemmiedigigi : Ho appena visto una foto con Priyanka Chopra e Irina Shayk la mia vita è completa - supersonico1986 : La donna più bella del mondo è Irina Shayk. -

(Di venerdì 7 settembre 2018) La super moè protagonista, assieme alle colleghe Isabeli Fontana e Anne V,primadel brand di lingerie dopo i successi targatiOn Ice all’Arena di Verona. Il mood è quello di una favola sensuale e dark ambientata nei toni del nero, del rosso e del bianco sullo sfondo di un bosco incantato. Un luogo segreto e misterioso in cui risuonano il canto di un pettirosso e il rumore leggero di una farfalla (o di una fata in stile Trilly?) in volo. In questo spazioe le altre 24 modelle scelte dasi muovono come dee, fate, femme fatale vestite di cristalli, trasparenze in pizzo o in voile di tessuti elasticizzato, con motivi che ricordano tatuaggi.